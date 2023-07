NIACL Recruitment 2023: न्यू इंडिया एश्योरन्स ने निकाली 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की भर्ती, आवेदन 1 अगस्त से

NIACL AO Recruitment 2023 ‘द न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड’ (NIACL) ने रिस्क इंजीनियर ऑटोमोबाइल इंजीनियर लीगल एकाउंट्स हेल्थ आइटी और जनरलिस्ट के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 450 पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त विज्ञापन आज 26 जुलाई को जारी किया। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी और आखिरी तारीख 21 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है।

NIACL AO Recruitment 2023: एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भर्ती के लिए Notification ऑफिशियल वेबसाइट, newindia.co.in पर होगा जारी।