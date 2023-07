Bank Note Press Recruitment 2023: बैंक नोट प्रेस में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, यहां से करें अप्लाई

Bank Note Press Recruitment 2023 बैंक नोट प्रेस की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती में वे उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने आईटीआई डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिग डिग्री प्राप्त की हो। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गयी है जो 21 अगस्त तक जारी रहेगी। योग्य अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

BNP Recruitment 2023: बैंक नोट प्रेस में 111 पदों पर निकली भर्ती।

