JSSC JMLCCE 2023: शुरू हुई झारखण्ड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन प्रकिया

JSSC JMLCCE 2023 झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की झारखण्ड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (JMLCCE) 2023 के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 10वीं योग्यता वाले 455 पदों पर भर्ती की जानी है। इस परीक्षा के लिए आवेदन 4 जुलाई से किए जा रहे हैं और आखिरी तारीख 3 अगस्त 2023 निर्धारित है। शुल्क का भुगतान 5 अगस्त तक किया जा सकेगा।

JSSC JMLCCE 2023: आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, jssc.nic.in पर करें।

