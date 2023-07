Sarkari Naukri 2023: राष्ट्रीय पोषण संस्थान में 116 रिक्त पदों पर निकली भर्ती, जानें कब कर सकते हैं आवेदन

Sarkari Naukri 2023 आईसीएमआर- राष्ट्रीय पोषण संस्थान की ओर से टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन-1 एवं लेबोरेटरी अटेंडेंट-1 के 116 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गयी है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रॉसेस 20 जुलाई से से शुरू की जाएगी। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होने के लिए 10 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।

Sarkari Naukri 2023: राष्ट्रीय पोषण संस्थान में 116 रिक्त पदों पर निकली भर्ती।

Sarkari Naukri 2023: आईसीएमआर- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत 116 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गयी है। यह भर्ती टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन-1 एवं लेबोरेटरी अटेंडेंट-1 के पदों पर होनी है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं उनको बता दें कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू की जाएगी जो 10 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। अभ्यर्थी एप्लीकेशन प्रॉसेस शुरू होने पर आवेदन पत्र राष्ट्रीय पोषण संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट www.nin.res.in पर जाकर भर सकेंगे। आवेदन पत्र भरने से पहले उम्मीदवार निर्धारित की गयी योग्यता अवश्य जांच लें उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में भाग लें। आईसीएमआर- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन भर्ती 2023 शार्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। NIN Various Vacancy Online Form 2023: 20 जुलाई को जारी होगी विस्तृत नोटिफिकेशन एनआईए की ओर से भर्ती की विस्तृत नोटिफिकेशन 20 जुलाई को जारी की जाएगी। नोटिफिकेशन के साथ ही एप्लीकेशन लिंक भी एक्टिव कर दिया जायेगा, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही भर्ती के लिए अन्य निर्धारित योग्यता जैसे- शैक्षिक विवरण, आयु सीमा आदि की जानकारी भी जारी की जाएगी। शॉर्ट नोटिफिकेशन में दी गयी जानकारी के अनुसार भर्ती की डिटेल्ड नोटिफिकेशन aptonline.in के साथ ही www.nin.res.in पर भी प्राप्त की जा सकेगी। विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपको यहां से भी योग्यता एवं मापदंड की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। NIN Recruitment 2023: भर्ती विवरण आईसीएमआर- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के तहत भर्ती तीन पदों पर निकाली गयी है। पद का नाम एवं पदों की संख्या निम्नलिखित है- टेक्निकल असिस्टेंट: 45 पद

टेक्नीशियन-1: 33 पद

लेबोरेटरी अटेंडेंट-1: 38 पद

कुल पदों की संख्या: 116

