    Bihar SI Admit Card 2025 Link: बीपीएसएससी एसआई भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, 1 क्लिक में यहां से करें डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:44 AM (IST)

    बीपीएसएससी द्वारा बिहार पुलिस एसआई भर्ती एडमिट कार्ड डाउनलोड (Bihar SI Admit Card download) के लिए जारी कर दिए गए हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ ...और पढ़ें

    Bihar SI Admit Card 2025 Download Link

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) की ओर से बीपीएसएससी सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। BPSSC SI Admit Card ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

    Bihar SI Admit Card 2025 Link