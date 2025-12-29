BPSSC SI Admit Card 2025: बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड कल होंगे जारी, एग्जाम पैटर्न अभी कर लें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पुलिस एसआई भर्ती (Bihar Police SI Bharti 2025) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बीपीएसएससी की ओर से इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 18 एवं 21 जनवरी को करवाया जिसके लिए एडमिट कार्ड (Bihar Police SI admit card) कल यानी 30 दिसंबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। हॉल टिकट का लिंक BPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर एक्टिव होगा जहां से आवेदनकर्ता लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परीक्षा तिथि एवं शिफ्ट टाइमिंग बीपीएसएससी एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन 18 एवं 21 जनवरी 2026 को करवाया जायेगा। दोनों ही दिन एग्जाम 2-2 शिफ्ट में संपन्न होगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरे शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 2:30 से 4:30 तक आयोजित होगी। पहली पाली के लिए अभ्यर्थियों को केंद्र पर सुबह 8:30 तक वहीं दूसरी पाली के लिए दोपहर 1 बजे तक केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।