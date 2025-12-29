BPSSC SI Admit Card 2025: बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड कल होंगे जारी, एग्जाम पैटर्न अभी कर लें चेक
बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कल यानी 30 दिसंबर को जारी कर दिए जायेंगे। एग ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पुलिस एसआई भर्ती (Bihar Police SI Bharti 2025) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बीपीएसएससी की ओर से इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 18 एवं 21 जनवरी को करवाया जिसके लिए एडमिट कार्ड (Bihar Police SI admit card) कल यानी 30 दिसंबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। हॉल टिकट का लिंक BPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर एक्टिव होगा जहां से आवेदनकर्ता लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे।
परीक्षा तिथि एवं शिफ्ट टाइमिंग
बीपीएसएससी एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन 18 एवं 21 जनवरी 2026 को करवाया जायेगा। दोनों ही दिन एग्जाम 2-2 शिफ्ट में संपन्न होगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरे शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 2:30 से 4:30 तक आयोजित होगी। पहली पाली के लिए अभ्यर्थियों को केंद्र पर सुबह 8:30 तक वहीं दूसरी पाली के लिए दोपहर 1 बजे तक केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।
परीक्षा पैटर्न
बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र 200 अंकों के लिए होगा जिसे हल करने के लिए 2 घंटे का समय प्रदान किया जायेगा। परीक्षा में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 20 अंक दिए जायेंगे वहीं प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.2 अंक की माइनस मार्किंग की जाएगी। प्रीलिम एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए पदों के सापेक्ष 20 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा।
एडमिट कार्ड इन ट्सेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड
- बीपीएसएसएससी एसआई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर विजिट करना होगा।
- इसके बाद आपको एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको नए पेज पर एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी डिटेल दर्ज करके सबमिट करनी होगी।
- जानकारी सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।
