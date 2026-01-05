इंदौर के भागीरथपुरा में महामारी सरीखे हालात, जनजनित बीमारी से 17वीं मौत, केंद्र व राज्य की स्वास्थ्य टीमों ने संभाला मोर्चा
डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का भागीरथपुरा इलाका इन दिनों गंभीर स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा है। दूषित पानी से फैली जलजनित बीमारी ने भयावह रूप ले लिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए रविवार को स्वास्थ्य प्रशासन ने इसे महामारी (Epidemic) घोषित कर दिया। अब तक इस बीमारी से 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं।
मौतों का सिलसिला जारी
दूषित जल के कारण हो रही मौतों का सिलसिला थम नहीं पा रहा है। सोमवार सुबह 17वीं मौत दर्ज की गई। एक जनवरी को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद भर्ती हुए रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओमप्रकाश शर्मा ने निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
ICU में भर्ती 8 मरीजों की हालत नाजुक
फिलहाल आठ मरीज आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। प्रशासन ने गंभीर मरीजों को शहर के बड़े निजी अस्पतालों में शिफ्ट किया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इंदौर के सभी 85 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों की ड्यूटी भागीरथपुरा में लगा दी गई है, जिससे अन्य इलाकों में इलाज व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
अब तक नहीं सुलझी गुत्थी
इतनी मौतों के बावजूद यह अब तक साफ नहीं हो पाया है कि नर्मदा जल आपूर्ति में दूषित पानी कहां से मिला। इसी कारण नर्मदा का पानी अब तक चालू नहीं किया जा सका है। जांच में बोरिंग के पानी में भी घातक बैक्टीरिया मिलने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद दोनों प्रमुख जल स्रोत बंद कर दिए गए हैं।
रोज सामने आ रहे नए मरीज
रविवार को ही 50 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जिनमें से 20 को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। टैंकरों से की जा रही पानी की आपूर्ति पर भी लोगों का भरोसा नहीं है। हालात ने प्रशासन की जल प्रबंधन और आपदा तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
केंद्र और राज्य की विशेषज्ञ टीमें मैदान में
स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की विशेषज्ञ टीमें इंदौर पहुंच चुकी हैं और बीमारी के रूट कॉज की तलाश में जुटी हैं। प्रभावित इलाकों में पानी की आपूर्ति, सैंपलिंग और साफ-सफाई पर लगातार निगरानी की जा रही है।
विशेषज्ञों का यह कहना
डॉक्टरों का कहना है कि जब किसी सीमित क्षेत्र में बीमारी के मामले सामान्य से कई गुना बढ़ जाते हैं, तो उसे महामारी घोषित किया जाता है। भागीरथपुरा की स्थिति इसी श्रेणी में आ चुकी है। राष्ट्रीय स्तर की टीमें यह पता लगाने में जुटी हैं कि दूषित पानी एक ही स्रोत से आया या कई जगहों से संक्रमण फैला।
स्मार्ट सिटी ऑफिस में हाई-लेवल बैठक
बढ़ते जनाक्रोश और राजनीतिक दबाव के बीच कलेक्टर शिवम वर्मा ने रविवार को स्मार्ट सिटी ऑफिस में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। इसमें ICMR (कोलकाता), बैक्टीरियल इन्फेक्शन विशेषज्ञ और भोपाल की स्टेट सर्विलांस टीम के कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट्स शामिल हुए। बैठक में संकट से निपटने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने पर मंथन किया गया।
