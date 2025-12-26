इंदौर में दो जगह सामूहिक दुष्कर्म, हिंदू कार्यकर्ताओं के दखल के बाद 5 मुस्लिम युवकों पर FIR, पीड़िता ने ड्रग्स देने का भी लगाया आरोप
इंदौर में हिंदू युवतियों से सामूहिक दुष्कर्म के दो मामले सामने आए हैं। पुलिस ने पांच मुस्लिम युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक पीड़िता ने ड्रग्स दे ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, इंदौर। शहर के अलग-अलग हिंदू युवतियों से सामूहिक दुष्कर्म के दो मामले सामने आए हैं। पुलिस ने दोनों मामले में पांच मुस्लिम युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक पीड़िता ने ड्रग्स देने और गर्भपात करवाने का आरोप भी लगाया है। आरोपित पीड़िता के साथ मारपीट भी कर रहे थे।
पहला मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है। स्कीम-134 निवासी 25 वर्षीय युवती ने आरोपित एजाज खान (शराफत नगर), फारुख खान (शराफतनगर) और शहजाद खान निवासी मानवता नगर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता युवती की साल 2020 में खजराना निवासी युवक से शादी हुई थी। उसका एक बेटा भी है। कुछ समय पूर्व उसका पति से विवाद हो गया और पति से तलाक का केस चल रहा है। पीड़िता ने एडवाइजरी फर्म में नौकरी की और इसी दौरान एजाज खान से दोस्ती हो गई। आरोपित ने शादी करने और बच्चे की जिम्मेदारी लेने का झांसा दिया और न्यायनगर के खजराना में रहने लगी। इसके बाद मानवतानगर में दोस्त शहजाद खान के रूम पर लेकर आ गया।
पीड़िता के साथ मारपीट भी की
आरोपित शहजाद ने भी पीड़िता के साध जबरदस्ती की। आरोप है कि एजाज खान ने उसके साथ मारपीट करना शुरु कर दी। बुधवार को एजाज खान के भाई फारुख ने रेडिसन होटल के सामने मारपीट कर दी। गुरुवार को पीड़िता ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से मदद मांगी और लसूड़िया थाने में शून्य पर कायमी करवाई।
एरोड्रम क्षेत्र में भी वारदात
उधर, शहर के एरोड्रम पुलिस ने भी गुरुवार को दो मुस्लिम युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। पीड़िता हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची थी। डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के अनुसार पीड़िता ने आरोपित शानू उर्फ लाला और शानू उर्फ काला के खिलाफ रिपोर्ट की है। पीड़िता शानू लाला के साथ लिवइन रिलेशन में रहती थी। आरोप है कि शानू ने मतांतरण का दबाव बनाया और उसके दोस्त शानू काला ने भी जबरदस्ती की। डीसीपी के अनुसार शानू लाला जेल में बंद है।
