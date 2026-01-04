ग्वालियर में इंदौर सरीखे हाल... सुरेश नगर में 20 साल से गंदे पानी की त्रासदी झेलने को मजूबर रहवासी, जीवन बना नरक

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। इंदौर में गंदा पानी पीने से हुई 16 लोगों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है, लेकिन ग्वालियर के वार्ड 23 स्थित सुरेश नगर में हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। यहां के लोग मजबूरी में गंदा और दूषित पानी पी रहे हैं। वजह यह है कि इलाके की पानी की पाइपलाइन नाले से होकर गुजरती है, जिसमें से लोग मोटर लगाकर पानी भरने को विवश हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं, बल्कि बीते 20 वर्षों से चली आ रही है। सुरेश नगर में बनी सरकारी मल्टी के चारों ओर कचरे के ढेर लगे हैं। हर समय बदबू और गंदगी के बीच लोगों को जीवन गुजारना पड़ रहा है।

गंदगी और बदबू में कैद जिंदगी शहर के कई हिस्सों में टूटी पाइपलाइन और गंदे पानी की समस्या आम हो चुकी है। सरकारी मल्टी में रहने वाले परिवारों का कहना है कि गंदगी और बदबू के बीच रहना उनकी मजबूरी बन गई है। सुबह उठते ही चारों ओर फैला कचरा और बहता गंदा पानी दिखाई देता है। बच्चों का बाहर खेलना तक मुश्किल हो गया है।

बीमारियों का डर हमेशा बना रहता है, लेकिन इलाज का खर्च गरीब परिवारों की परेशानी और बढ़ा देता है। दूषित पानी के कारण यहां रहने वाले अधिकांश लोग पेट संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि शिकायत करने पर सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, ठोस समाधान आज तक नहीं हुआ।