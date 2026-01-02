इंदौर दूषित जल कांड: सीएम मोहन यादव का एक्शन, निगमायुक्त को कारण बताओ नोटिस, अपर आयुक्त हटाए गए

डिजिटल डेस्क, इंदौर। देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी से उपजी त्रासदी पर चौतरफा किरकिरी के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले में एक्शन लिया। उन्होंने सुबह मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ इंदौर के दूषित पेयजल प्रकरण में राज्य शासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव (नगरीय प्रशासन एवं विकास) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री इंदौर नगर निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से खासे खफा नजर आए। उन्होंने इंदौर नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को इस सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी करने, अपर आयुक्त को तत्काल इंदौर से हटाने और प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस लेने के निर्देश दिए। इसके अलावा इंदौर नगर निगम में आवश्यक पदों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ति करने के निर्देश भी दिए।