भागीरथपुरा कांड : दस साल की मन्नतों के बाद जन्मा था आव्यान, दूषित पानी ने छह माह में छीन ली जिंदगी

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल ने कई परिवारों को ऐसा जख्म दिया है, जिसे शब्दों में समेटना मुश्किल है। दस साल की मन्नतों और दुआओं के बाद जन्मा छह माह का बच्चा भी नगर निगम की लापरवाही की भेंट चढ़ गया।

क्या पता था पानी बन जाएगा जहर छह माह के मासूम आव्यान को उसकी मां दूध में पानी मिलाकर इसलिए पिलाती थी ताकि दूध पचाने में आसानी हो जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि नल से आ रहा पानी उसके बेटे के लिए जहर बन जाएगा। बीते दिनों आव्यान की तबीयत अचानक बिगड़ी। परिजन उसे अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन 31 दिसंबर को रास्ते में ही उसकी सांसें थम गईं।

सिस्टम पर गंभीर सवाल भागीरथपुरा का यह दर्द सिर्फ एक परिवार का नहीं है। आव्यान की कहानी उस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है, जहां नलों से जहर आया और कीमत मासूमों ने अपनी जान देकर चुकाई। आव्यान के पिता सुनील साहू ने भरे गले से बताया कि उनकी पहले से 10 साल की एक बेटी है। बेटे की चाह में उन्होंने मन्नतें मांगीं, इलाज करवाया, दुआएं कीं।