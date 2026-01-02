दूषित जल कांड से मन में समाया भय, टैंकर से सप्लाई के बाद भी कैन मंगाकर पानी पी रहे भागीरथपुरा के लोग

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पेयजल से मची त्रासदी के बाद हालात बेहद भयावह बने हुए हैं। अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग तबीयत बिगड़ने पर अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इस घटना ने क्षेत्रवासियों के मन में पानी को लेकर ऐसा डर बैठा दिया है कि नगर निगम द्वारा टैंकर से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के बावजूद लोग उसे पीने से कतरा रहे हैं।

आलय यह है कि कई परिवार बाहर से मिनरल वॉटर के कैन मंगवाकर पानी पी रहे हैं। जो लोग टैंकर का पानी उपयोग कर भी रहे हैं, वे उसे पहले अच्छी तरह उबालने के बाद ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार बढ़ते मौतों के आंकड़े और रोज सामने आ रहे नए मरीजों ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है।

नगर निगम के टैंकर रोज भागीरथपुरा के अलग-अलग क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन लोगों का भरोसा अब भी बहाल नहीं हो सका है। कई रहवासी मानते हैं कि जब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं होती, वे सुरक्षित विकल्प ही अपनाएंगे।