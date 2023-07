देवास में पत्नी ने काम कर जुटाए पैसे, पढ़ाई के लिए पति को भेजा बाहर; अधिकारी बनते ही कमरू ने कर ली दूसरी शादी

देवास जिले के बेहरी क्षेत्र के आरिया गांव की ममता का जोबट (आलीराजपुर) के रहने वाले कमरू के साथ प्रेम-प्रसंग था। दोनों ने 2015 में अपने मर्जी से शादी शादी कर ली। कमरू पढ़ा-लिखा था लेकिन उसके पास नौकरी या रोजगार का कोई साधन नहीं था। इसके बाद ममता ने उसे आगे पढ़ने के लिए कहा। पति को पढ़ाने के लिए ममता ने दूसरों के घरों में साफ-सफाई की।

देवास में पति ने पत्नी को दिया धोखा।

देवास, जेएनएन। यूपी के बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्या का मामला अभी पूरे देश में छाया हुआ है। कुछ ऐसी ही खबर एमपी के देवास से सामने आई है, लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग है। यहां पीड़ित पति नहीं, बल्कि पत्नी है। पत्नी ने अपने पति को पढ़ाने के लिए घरों में बर्तन मांजे, मजदूरी कर रुपए जुटाए, लेकिन पति ने अपनी पत्नी को धोखा दे दिया। पति जब कमर्शियल टैक्स अधिकारी बन गया, तो उसने दूसरी महिला से शादी कर ली। ममता ने पढ़ाई के लिए पति को भेजा बाहर जानकारी के अनुसार, देवास जिले के बेहरी क्षेत्र के आरिया गांव की ममता का जोबट (आलीराजपुर) के रहने वाले कमरू के साथ प्रेम-प्रसंग था। दोनों ने 2015 में अपने मर्जी से शादी शादी कर ली। कमरू पढ़ा-लिखा था, लेकिन उसके पास नौकरी या रोजगार का कोई साधन नहीं था। इसके बाद ममता ने उसे आगे पढ़ने के लिए कहा। ममता ने कहा कि वह अपने पति की पढ़ाई के लिए खर्च उठाएगी, जिसके बाद कमरू पढ़ाई करने लगा। पति को पढ़ाने के लिए पत्नी ने मांजे बर्तन अपने पति को पढ़ाने के लिए ममता ने दूसरों के घरों में साफ-सफाई की और बर्तन मांजे। पति के लिए किताबें-नोट्स मंगवाएं, जिससे वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सके। इसके बाद 2019-20 में कमरू का चयन कमर्शियल टैक्स अधिकारी के पद पर हुआ। नौकरी के बाद रतलाम जिले में उसकी पोस्टिंग हुई। अधिकारी बनते ही पति ने कर ली दूसरी शादी इसी बीच वह (कमरू) जोबट की रहने वाली एक युवती के संपर्क में आया। कमरू उस युवती के साथ रहने लगा। ममता ने बताया कि जिस युवती के साथ उसका पति रह रहा है उस युवती के पहले पति का निधन हो गया है। उसके बाद वह कमरू के संपर्क में आई और करीब छह साल से दोनों साथ रह रहे हैं। ममता के वकील सूर्यप्रकाश गुप्ता ने बताया कि पति ने कोर्ट में स्वीकार किया था कि ममता मेरी पत्नी है और इसे साथ रखूंगा। पति ने कोर्ट में कहा था कि अगर साथ नहीं रखा तो 12 हजार रुपए प्रतिमाह दूंगा। हालांकि, अब वह इससे भी इनकार कर रहा है।

Edited By: Devshanker Chovdhary