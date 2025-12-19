Language
    रतलाम के हुसैन टेकरी पर महिला ने जलाई कुरान, मामला दर्ज

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:59 AM (IST)

    रतलाम के हुसैन टेकरी पर एक महिला द्वारा कुरान जलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जावरा औद्योगिक थाना पुलिस ने हुसै ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जेएनएन, रतलाम। जावरा के हुसैन टेकरी क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ जलाए जाने का मामला सामने आया है। जावरा औद्योगिक थाना पुलिस ने हुसैन टेकरी में रहने वाली आरोपित महिला अतिया के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी विक्रमसिंह चौहान ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू शुरू कर दी है। आरोपिता की तलाश की जा रही है।

    जेल रोड निवासी साहिल पुत्र शकील हुसैन ने रिपोर्ट में बताया कि वह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेल्फेयर एसोसिएशन मध्यप्रदेश में पिछले करीब छह माह से सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है।

    गुरुवार दोपहर करीब 2:15 बजे समिति के अध्यक्ष मोहम्मद युसुफ द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि हुसैन टेकरी में अजा खाना जेहरा के पीछे एक महिला द्वारा पवित्र कुरान शरीफ जलाया गया है।

    सूचना पर साहिल मौके पर पहुंचे, जहां अजा खाना जेहरा के खादीम अनवर अली ने बताया कि वे दिन में करीब 11:30 बजे अजा खाना जेहरा में खिदमत कर रहे थे। इसी दौरान पीछे धुआं दिखाई दिया। जाकर देखा तो हुसैन टेकरी निवासी महिला अतिया कुरान शरीफ को जला रही थी।

    अनवर अली ने पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन जला हुआ कुरान शरीफ लेकर आरोपित अतिया वहां से भाग गई। इसके बाद साहिल ने समाजजनों को सूचना दी और सीरत कमेटी जावरा सदर मोहम्मद साबिर, युसुफ पुत्र मोहम्मद उमर अंसारी सहित अन्य लोगों के साथ रात करीब 10 बजे थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई।

