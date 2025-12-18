भोपाल से विदेश भेजे जाने की तैयारी में 26 टन संदिग्ध मांस जब्त, गोमांस की आशंका पर पुलिस ने रोका कंटेनर

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के जहांगीराबाद क्षेत्र स्थित जिंसी स्लाटर हाउस से लोड होकर मुंबई के रास्ते विदेश भेजे जा रहे 26 टन संदिग्ध मांस को पुलिस ने बुधवार देर रात जब्त किया। यह कार्रवाई हिंदू संगठनों की सूचना पर की गई। पुलिस ने कंटेनर से मांस के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, रात करीब 11:30 बजे पुलिस मुख्यालय के सामने मांस से भरे कंटेनर को रोका गया। प्राथमिक पूछताछ में कंटेनर चालक ने इसमें भैंस का मांस होने का दावा किया और परिवहन से जुड़े सभी दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मांस के प्रकार की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल कंटेनर को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच अरेराहिल्स पुलिस कर रही है।

जहांगीराबाद थाना प्रभारी मान सिंह ने बताया कि संदिग्ध मांस जिंसी स्लाटर हाउस से लोड किया गया था। कुल मात्रा 26 टन है। जांच प्रक्रिया पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। विदेश भेजने की तैयारी, कंटेनर में लगा था रेफ्रिजरेशन सिस्टम हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के अनुसार, उन्हें पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि एक स्लाटर हाउस में संदिग्ध मांस को काटकर पैक किया जा रहा है और हैदराबाद-मुंबई के रास्ते विदेश भेजा जा रहा है। सूचना के आधार पर कार्यकर्ताओं ने कंटेनर को घेराबंदी कर रोका। उनका दावा है कि कंटेनर में रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा था, ताकि मांस को लंबी दूरी तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। बाहरी हिस्से में अन्य मांस और अंदर की ओर गोमांस होने की आशंका जताई गई है।