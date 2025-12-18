छिंदवाड़ा में 200 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक, 30 घंटे तक दबा रहा चालक, GPS की वजह से बची जिंदगी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मौत को मात देने वाली रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना छिंदवाड़ा जिले की सिल्लेवानी घाटी में सामने आई है। यहां मक्के से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद ट्रक चालक लगभग 30 घंटे तक ट्रक के मलबे के नीचे फंसा रहा, लेकिन समय पर GPS सिस्टम की मदद से उसकी लोकेशन मिलने के बाद रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

लापता ट्रक से शुरू हुई तलाश जानकारी के अनुसार ट्रक ग्राम चांद से औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव के लिए रवाना हुआ था। करीब 130 किलोमीटर के सफर के दौरान सिल्लेवानी घाटी में यह भीषण हादसा हो गया। जब तीन दिन बाद भी ट्रक बोरगांव नहीं पहुंचा और चालक का मोबाइल फोन बंद मिला, तो ट्रक मालिक रवि बघेल की चिंता बढ़ गई।

काफी तलाश के बाद जब ट्रक का कोई सुराग नहीं मिला, तो मालिक ने GPS सिस्टम की मदद ली। लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि ट्रक सिल्लेवानी घाटी के एक मोड़ पर काफी देर से स्थिर है। मौके पर पहुंचने पर सामने आया कि ट्रक खाई में गिर चुका है।

30 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग खाई में उतरकर देखा गया तो चालक का पैर ट्रक के नीचे बुरी तरह फंसा हुआ था। वह दर्द और भय के बीच करीब 30 घंटे तक उसी हालत में पड़ा रहा। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचा।