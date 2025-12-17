Gwalior: सूदखोरों ने होटल मैनेजर को किया अगवा, किडनैपर की स्मार्टवॉच बनी संकटमोचक, गर्लफ्रेंड को भेजा SOS, पुलिस ने छुड़ाया
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। कर्ज विवाद में अगवा किए गए एक युवक की जान स्मार्टवॉच की वजह से बच गई। होटल मैनेजर सौरभ शर्मा (25) को सूदखोरों ने इसलिए अगवा कर लिया, क्योंकि वह उनके मुताबिक चक्रवृद्धि ब्याज समेत रकम नहीं चुका पा रहा था। सूदखोरों ने उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा और कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन अपहरणकर्ता की ही स्मार्टवॉच उसके लिए संकटमोचक बन गई, जिसके सहारे वह आरोपियों के चंगुल से मुक्त हो सका।
छुट्टी पर घर आया था युवक
जानकारी के मुताबिक कोटेश्वर कॉलोनी निवासी सौरभ शर्मा हरिद्वार में होटल मैनेजर के रूप में काम करता है। वह कुछ दिन पहले छुट्टी पर ग्वालियर आया था। पुलिस के मुताबिक, उसने स्थानीय सूदखोर हेमंत शर्मा उर्फ छोटू त्यागी और सचिन त्यागी से 2.90 लाख रुपये उधार लिए थे। वह 3.20 लाख रुपये लौटा चुका था, इसके बावजूद आरोपी चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 6 लाख रुपये की मांग करने लगे।
रास्ते से किया अगवा
विगत शनिवार को वह एक पार्सल लेने घर से निकला था, तभी रास्ते में उसे दोनों आरोपी मिले। दोनों ने उसे बाइक पर बैठने को कहा, मना करने पर जबरन बाइक पर बैठाकर गोला का मंदिर स्थित गोवर्धन कॉलोनी में सचिन त्यागी के घर ले गए। वहां एक कमरे में बंद कर उससे मारपीट की गई। बाद में उसे अकेला छोड़ दिया गया।
इसी दौरान सौरभ की नजर पास पड़ी अपहरणकर्ता की स्मार्टवॉच पर पड़ी। सूझबूझ दिखाते हुए उसने वॉच से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर अपहरण की जानकारी दी, लोकेशन साझा की और मदद की गुहार लगाई। गर्लफ्रेंड ने तुरंत उसके पिता और पुलिस को सूचना दी।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने हेमंत शर्मा को हिरासत में लिया और दबाव बनाकर सचिन त्यागी से संपर्क कराया। पुलिस के दबाव में आरोपी ने सौरभ को छोड़ दिया। बाद में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
सीएसपी ग्वालियर कृष्ण पाल सिंह ने बताया कि युवक को बंधक बनाने वाले दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।
