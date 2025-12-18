सतना में खून की दलाली का भंडाफोड़, एचआईवी संक्रमित रक्त कांड के बीच SDM का स्टिंग, तीन आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सतना के जिला अस्पताल में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के गंभीर मामले की जांच के बीच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जिला अस्पताल परिसर में सक्रिय खून की दलाली का खुलासा हुआ है। कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को एसडीएम सिटी राहुल सिलड़िया के निर्देश पर उनके ड्राइवर रजनीश साहू को ग्राहक बनाकर रक्त खरीदने के लिए भेजा गया। इस दौरान पूरे सौदे का वीडियो रिकॉर्ड किया गया। स्टिंग के आधार पर एसडीएम और पुलिस की संयुक्त टीम ने रजनीश, मोहम्मद कैफ और अनिल गुप्ता को रंगे हाथों पकड़ लिया।

जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी जिला अस्पताल के सामने स्थित एक चाय दुकान पर बैठकर मरीजों और उनके परिजनों से 4500 रुपये में ब्लड उपलब्ध कराने का दावा कर रहे थे। आरोप है कि वे लंबे समय से अस्पताल परिसर में सक्रिय रहकर जरूरतमंदों को अपने जाल में फंसाते और अवैध रूप से रक्त की आपूर्ति करते थे।

कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से नकद राशि भी बरामद की गई है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। प्रशासन का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।