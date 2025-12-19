Bhopal Metro का 20 दिसंबर को शुभारंभ, 21 से आमजन कर सकेंगे सफर, जान लें किराया दरें

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल मेट्रो के शुभारंभ की घड़ी नजदीक आ गई है। 20 दिसंबर, शनिवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मिंटो हाल में मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। हालांकि शहर के नागरिक भोपाल मेट्रो में सफर का आनंद 21 दिसंबर से ले पाएंगे। शहरवासयों के लिए मेट्रो रोजाना सुबह 9 से शाम 7 बजे तक प्रायोरिटी कॉरिडोर पर चलेगी।

ये हैं किराया दरें यह जानकारी गुरुवार को मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (मडी) एस. कृष्ण चैतन्य ने दी। उन्होंने बताया कि मेट्रो के प्रायोरिटी कारिडोर में कुल आठ स्टेशन हैं। संरचना के अनुसार एक स्टेशन का किराया 20 रुपये तय किया गया है। यदि यात्री तीन से पांच स्टेशनों तक सफर करते हैं तो उन्हें 30 रुपये चुकाने होंगे। वहीं, 7.4 किलोमीटर के प्रायोरिटी कारिडोर सुभाष नगर से एम्स मेट्रो स्टेशन तक सफर करने पर किराया 40 रुपये रहेगा।

40 की रफ्तार से दौड़ेगी मेट्रो मेट्रो की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। फिलहाल यात्रियों को ऑनलाइन टिकट की सुविधा नहीं मिलेगी और टिकट मैन्युअली ही लेना होगा। पहले सप्ताह किसी भी प्रकार की मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं दी जाएगी। ऑरेंज लाइन का पूरा काम होने पर अधिकतम किराया 70 रुपये रहेगा।

दिनभर में 17 फेरे लगाएगी मेट्रो परिचालन व्यवस्था की बात करें तो एम्स मेट्रो स्टेशन से 9 मेट्रो और सुभाष नगर से एम्स मेट्रो स्टेशन के बीच 8 मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। तीन कोच वाली प्रत्येक मेट्रो में एक कोच में करीब 200-250 यात्री सफर कर सकेंगे। मेट्रो ट्रेन एक दिन में कुल 17 फेरे लगाएंगी।

बिना ड्राइवर मेट्रो की भविष्य में तैयारी एमडी के मुताबिक भविष्य में भोपाल मेट्रो को बिना ड्राइवर के चलाने की योजना है, हालांकि फिलहाल मेट्रो का संचालन ड्राइवर द्वारा ही किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि आरेंज लाइन के 7.4 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कारिडोर का काम जुलाई 2025 तक पूरा होना था, लेकिन प्रोजेक्ट लगभग छह महीने की देरी से पूरा हुआ है।

डीपीआर में नहीं था पार्किंग का प्रविधान एमडी चैतन्य ने बताया कि मेट्रो की डीपीआर में पार्किंग का प्रविधान नहीं था। भोपाल और इंदौर में जो भी मेट्रो स्टेशन बने हैं, वे बिना पार्किंग के ही हैं। हालांकि, भोपाल मेट्रो स्टेशन के पास 15 से 20 चार पहिया वाहन और 30 से 35 दो पहिया वाहन को खड़ा करने के लिए जगह चिह्नित कर ली है। जल्द ही यह काम पूरा कर लिया जाएगा।

75 मिनट के अंतराल में चलेगी भोपाल मेट्रो यात्रीगण कृपया ध्यान दें .... भोपाल मेट्रो प्रायोरिटी कारिडोर के प्रत्येक मेट्रो स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक से चलेगी। एम्स से लेकर सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन की दूरी तय करने में एक मेट्रो ट्रेन को 25 मिनट का समय लगेगा। मेट्रो प्रबंधन ने मेट्रो के चलने की समय-सारिणी जारी की है। इसके अनुसार दोनों स्थानों से 75 मिनट के अंतराल में भोपाल मेट्रो ट्रेन चलेगी। प्रत्येक स्टेशन पर 500 यात्रियों के खड़े होने की क्षमता रहेगी।

यह रहेगी समय सारिणी - एम्स मेट्रो स्टेशन से पहली मेट्रो ट्रेन सुबह 9 बजे निकलेगी। जो सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन सुबह 9.25 बजे पर पहुंचेगी।

- एम्स मेट्रो स्टेशन से आखिरी मेट्रो टेन शाम 7 बजे निकलेगी। जो सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन शाम 7.25 बजे पर पहुंचेगी।

- सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से पहली मेट्रो ट्रेन सुबह 9.40 बजे निकलेगी। जो एम्स मेट्रो स्टेशन सुबह 10.05 बजे पहुंचेगी।

- सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से आखिरी मेट्रो ट्रेन शाम 6.25 बजे निकलेगी। जो एम्स मेट्रो स्टेशन शाम 6.50 बजे पहुंचेगी।