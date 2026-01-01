'सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है...' दिग्विजय के बाद अब बेटे जयवर्धन की सियासी पोस्ट सुर्खियों में

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह द्वारा हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई आरएसएस व भाजपा की संगठनात्मक ताकत की तारीफ करती पोस्ट के बाद तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में दिग्विजय के बेटे और राघौगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो बहुप्रसारित किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें