Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है...' दिग्विजय के बाद अब बेटे जयवर्धन की सियासी पोस्ट सुर्खियों में

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:56 PM (IST)

    पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की आरएसएस-भाजपा की संगठनात्मक ताकत की तारीफ वाली पोस्ट के बाद, उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा ...और पढ़ें

    Hero Image

    बेटे जयवर्धन सिंह के साथ दिग्विजय सिंह। (सौजन्य- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह द्वारा हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई आरएसएस व भाजपा की संगठनात्मक ताकत की तारीफ करती पोस्ट के बाद तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में दिग्विजय के बेटे और राघौगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो बहुप्रसारित किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिल्मी अंदाज में दी प्रतिक्रिया

    इसमें दिग्विजय सिंह एक सभा को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में एक फिल्मी डायलॉग सुनाई दे रहा है। इसमें सुनाई दे रहा है ‘बौखला गए हैं, खलबली मच गई है। बदहवासी छाई है। सिंगल प्वाइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़ें। बेवुनियाद आरोप, मनगढ़ंत स्कैंडल्स और खुद-खुद कर कीचड़ उछाल रहे हैं हम पर... करारा जवाब मिलेगा। इसके साथ ही पोस्ट पर जयवर्धन ने लिखा है कि ‘सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है।’

    यह भी पढ़ें- दिग्विजय सिंह के समर्थन में आए कैलाश विजयवर्गीय, सरदार पटेल से की तुलना, बोले- सच कहने का साहस दिखाया

    दिग्गी की पोस्ट से उठा था विवाद

    ज्ञातव्य हो कि कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर भाजपा के शीर्ष नेताओं का एक पुराना फोटो, जिसमें भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, तो नरेन्द्र मोदी नीचे बैठे हैं, को बहुप्रसारित किया था। साथ ही लिखा था किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और भाजपा कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की ताकत को दिखाता है।

    यह भी पढ़ें- दिग्विजय के BJP-RSS की तारीफ करने पर MP में गरमाई सियासत, सीएम मोहन यादव बोले- 'आइए, भाजपा में स्वागत है'

    इस पोस्ट को दिग्विजय सिंह द्वारा संघ की तारीफ के रूप में लिया गया। तभी से कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी पोस्ट के बाद जयवर्धन की पोस्ट चर्चाओं में है।