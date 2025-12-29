दिग्विजय सिंह के समर्थन में आए कैलाश विजयवर्गीय, सरदार पटेल से की तुलना, बोले- सच कहने का साहस दिखाया

डिजिटल डेस्क, भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सराहना किए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। एक ओर जहां कांग्रेस के भीतर ही उनके बयान को लेकर असहजता और आलोचना देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने खुलकर दिग्विजय सिंह का समर्थन किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बाद अब नगरीय प्रशासन मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय भी दिग्विजय सिंह के समर्थन में सामने आए हैं। विजयवर्गीय ने सोमवार को अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट करते हुए दिग्विजय सिंह के बयान को साहसिक करार दिया।

विजयवर्गीय ने आगे लिखा कि हालांकि इससे दिल्ली दरबार में उनके नंबर अवश्य कम हुए होंगे, पर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के अंदर 50 के दशक के नेता सरदार पटेल और अन्य नेताओं की उस परंपरा पर चलने का काम किया है, जो सच कहने की हिम्मत रखते थे। वास्तव में यही लोकतंत्र की असली खूबसूरती है।