दिग्विजय के BJP-RSS की तारीफ करने पर MP में गरमाई सियासत, सीएम मोहन यादव बोले- 'आइए, भाजपा में स्वागत है'

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह द्वारा सार्वजनिक मंच से भाजपा और आरएसएस संगठन की तारीफ करने से देश-प्रदेश में सियासत गरमा गई है। दिग्विजय के इस बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि हमारा संगठन है ही प्रशंसा के लायक। आइए भाजपा में स्वागत है।

वहीं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि आरएसएस आदर्श संगठन है। जो सही बात है, वह उनकी जुबान पर आ गई। हमारे यहां सबका स्वागत है, जिनके विचार हमसे मिलते हैं, वे आ सकते हैं। हालांकि, दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री के भाजपा में आने का ऑफर देने पर कहा कि अरे छोड़िए। मुझे कुछ नहीं कहना है।

संघ-भाजपा तो बहाना, उद्देश्य कांग्रेस में उपेक्षा पर निशाना दरअसल, दिग्विजय सिंह ने अनुशासन और कार्यकर्ताओं के महत्व के तर्क पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरआरएस) और भाजपा के संगठन शक्ति की जो प्रशंसा की, वह यूं ही नहीं है। राजनीति के मंझे खिलाड़ी दिग्विजय ने ऐसा करके वास्तव में अपनी ही पार्टी कांग्रेस में वरिष्ठों की उपेक्षा को लेकर निशाना साधा है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया कि संगठन शक्ति जैसे शब्द का प्रयोग जिनके संदर्भ में किया जा रहा है वो व्यक्ति संगठन शक्ति से नहीं बल्कि षड्यंत्र, साजिश, घृणा, वोट चोरी तथा उद्योगपतियों के धनबल के सहारे प्राप्त सत्ता से प्रधानमंत्री बने है।