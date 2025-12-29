Language
    दिग्विजय सिंह पर भड़के कांग्रेस सांसद ने इस आतंकी संगठन से की RSS की तुलना, बोले- 'कुछ सीखने की जरूरत नहीं'

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा-आरएसएस की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। टैगोर ने आरएसएस को नफरत फैला ...और पढ़ें

    कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा करने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने रविवार को आरएसएस पर तीखा हमला बोला।

    उन्होंने आरएसएस को नफरत फैलाने वाला संगठन बताते हुए इसकी तुलना आतंकी संगठन अल-कायदा से कर दी। कहा कि जिस तरह से अल-कायदा खून-खराबे के जरिये काम करता है, आरएसएस भी देश के अंदर यही काम करता है। वह नफरत फैलाता है, नफरत पैदा करता है और नफरत पर आधारित दुष्प्रचार करता है। उससे कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है।

    दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर की टिप्पणी

    टैगोर ने कहा कि कांग्रेस जनता की पार्टी है, जमीनी स्तर की पार्टी है। गांव-गांव लोग हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस को आरएसएस से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। उनकी ये टिप्पणी दिग्विजय सिंह के इंटरनेट मीडिया पर किए गए उस पोस्ट के बाद आई है, जिसमें उन्होंने भाजपा और आरएसएस की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा की थी।

    'कांग्रेस जैसी संस्था से सीख लेने की जरूरत'

    एएनआइ के अनुसार, मणिकम ने कहा कि हमें कांग्रेस जैसी संस्था से सीखना चाहिए, जिसने लोगों को एकजुट किया। दिग्विजय सिंह का बयान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संघर्ष को सहयोग करने वाला नहीं है। राहुल पूरी तरह से लोगों के साथ हैं। सरकार के एकाधिकार के खिलाफ लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हमें उनका समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस पुरानी पार्टी होते हुए भी युवा है और घृणा से लड़ती है।

