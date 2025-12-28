'आपने बदतमीजी की', दिग्विजय सिंह के RSS-BJP वाले पोस्ट पर भड़के राहुल गांधी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस-भाजपा के रिश्ते से कांग्रेस को सीखने की सलाह दी थी। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर वह राहुल गांधी से मिले। इस दौरान इस मामले को लेकर दोनों के बीच बात भी हुई।
सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते हुए कहा, "आपने कल बदतमीजी की!" यह सुनकर दिग्विजय सिंह के आस-पास खड़े नेताओं को हंसी आ गई। इस मौके पर सोनिया गांधी भी साथ थीं। कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह के बाद पार्टी मुख्यालय में नेताओं के लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम किया गया था।
चाय और नाश्ते पर हुई दोनों की मुलाकात
इस दौरान दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी करीब आए और बाद में यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। इससे पहले, दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की एक पुरानी तस्वीर का हवाला देते हुए आरएसएस-भाजपा गठबंधन की तारीफ की थी।
दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था?
शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से ठीक पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "मुझे यह तस्वीर मिली। यह बहुत प्रभावशाली है। कैसे एक जमीनी स्तर का आरएसएस वॉलंटियर और जनसंघ और भाजपा कार्यकर्ता, नेताओं के पैरों के पास जमीन पर बैठकर एक राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन गया। यही संगठन की ताकत है। जय सिया राम।"
हालांकि दिग्विजय सिंह ने बाद में साफ किया कि वह आरएसएस और पीएम मोदी की विचारधारा का विरोध करते हैं और उन्होंने सिर्फ संगठन की तारीफ की थी।
पवन खेड़ा ने दी कड़ी प्रतिक्रिया
पूर्व मुख्यमंत्री के इस पोस्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गांधी के संगठन को गोडसे के संगठन से सीखने की जरूरत नहीं है।
