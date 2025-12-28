'आपने बदतमीजी की', दिग्विजय सिंह के RSS-BJP वाले पोस्ट पर भड़के राहुल गांधी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस-भाजपा के रिश्ते से कांग्रेस को सीखने की सलाह दी थी। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर वह राहुल गांधी से मिले। इस दौरान इस मामले को लेकर दोनों के बीच बात भी हुई।

सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते हुए कहा, "आपने कल बदतमीजी की!" यह सुनकर दिग्विजय सिंह के आस-पास खड़े नेताओं को हंसी आ गई। इस मौके पर सोनिया गांधी भी साथ थीं। कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह के बाद पार्टी मुख्यालय में नेताओं के लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम किया गया था।

चाय और नाश्ते पर हुई दोनों की मुलाकात इस दौरान दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी करीब आए और बाद में यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। इससे पहले, दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की एक पुरानी तस्वीर का हवाला देते हुए आरएसएस-भाजपा गठबंधन की तारीफ की थी।