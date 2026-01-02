भारत का कौन-सा शहर कहलाता है 'City of Honey'... क्या आप जानते हैं इसका नाम?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर शहर की अपनी एक अलग कहानी होती है। दुनिया भर में कुछ जगहें अपने लजीज खाने के लिए मशहूर हैं, तो कुछ अपनी शानदार संस्कृति और कुदरती खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे शहर के बारे में सुना है जिसका नाम ही उसकी 'मिठास' पर रखा गया हो?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला एक ऐसी ही खास जगह है। यहां की हवाओं में फूलों की महक और खेतों में मधुमक्खियों की गूंज है। बड़े पैमाने पर शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन के कारण ही इस जिले को 'City of Honey' का खूबसूरत खिताब मिला है। जी हां, यह शहर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख 'हनी हब' है। आइए जानते हैं कि आखिर महाराजगंज में ऐसा क्या खास है जो इसे यूपी का 'स्वीट स्पॉट' बनाता है।

(Image Source: AI-Generated) पूर्वी यूपी का 'हनी हब' है महाराजगंज उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला अपने बड़े पैमाने पर शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है। यहां के स्थानीय किसानों और लोगों के लिए यह केवल एक काम नहीं, बल्कि उनकी जीवनशैली और अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। यहां शहद, मोम और मधुमक्खी से जुड़े अन्य उत्पादों से लोगों को अच्छी आमदनी होती है। इसी वजह से यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख 'हनी हब' बन गया है।

महाराजगंज को यह नाम यूं ही नहीं मिला। यहां का वातावरण मधुमक्खियों के लिए एकदम सही है: भौगोलिक स्थिति: यह जिला भारत-नेपाल सीमा के पास और गोरखपुर मंडल का हिस्सा है।

प्राकृतिक हरियाली: यहां साल भर फूल, खेत और प्राकृतिक हरियाली रहती है।

फसलें और बाग: यहां गन्ने, सरसों, फलों के पेड़ और हरे-भरे गांवों की भरमार है। यह उपजाऊ भूमि और अनुकूल मौसम मधुमक्खियों को पनपने और शहद बनाने के लिए बेहतरीन माहौल प्रदान करते हैं।

(Image Source: AI-Generated) कैसे बनता है यहां का शहद? महाराजगंज में शहद उत्पादन के लिए पारंपरिक और आधुनिक दोनों तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। किसान अपने मधुमक्खी के बक्से खेतों, बागों और जंगलों के पास रखते हैं। मधुमक्खियां अलग-अलग स्रोतों से रस इकट्ठा करती हैं, जैसे: