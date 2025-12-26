Language
    एक नाम या पूरी कहानी? दुनिया की वो जगह जिसका नाम पढ़ने में छूट जाएंगे पसीने, पर कहानी जीत लेगी दिल

    By Priyam Kumari Edited By: Priyam Kumari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:26 PM (IST)

    न्यूजीलैंड में एक ऐसा हिल स्टेशन है, जो अपने 85 अक्षरों के नाम की वजह से 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' में दर्ज है। पहली बार में इसे पढ़ना नामुमकिन लगता है, ...और पढ़ें

    Hero Image

    गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है न्यूजीलैंड के इस हिल स्टेशन का नाम (Picture Credit - Facebook)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं कि नाम सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि पहचान से जुड़ी कहानी भी होता है। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं, जो अपने अनोखे नामों और सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। ठीक ऐसा एक हिल स्टेशन, जिसका नाम इतना लंबा और मुश्किल है कि पहली बार पढ़ते ही लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। यह नाम न सिर्फ जीभ घुमा देता है, बल्कि दिमाग को भी चकरा देता है।

    नाम पढ़कर घूम जाएगा सिर

    Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu- यही इस हिल स्टेशन का नाम है। अपने इस नाम के कारण इसे दुनिया के सबसे लंबे नाम वाली जगह में गिना जाता है। आम लोग इसके असली नाम की जगह आसान शब्दों में टॉम्टा हिल (Taumata Hill) कहकर ही बुलाते हैं। इस जगह का नाम भले ही कितना लंबा हो, लेकिन इसे पीछे की कहानी काफी मजेदार है।

    कहां है यह हिल स्टेशन?

    world famous longest place name is in new zealand

    (Picture Credit - Instagram)

    आपको बता दें कि यह पहाड़ी न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में हॉक्स बे क्षेत्र के पास स्थित है। भले ही इसका नाम याद रखना मुश्किल हो, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी लोगों को बेहद अट्रैक्ट करती है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट सिर्फ इस नाम और इससे जुड़ी कहानी को जानने के लिए यहां पहुंचते हैं।

    नाम के पीछे क्या है अलसी कहानी?

    दरअसल, इस लंबे नाम के पीछे माओरी संस्कृति की एक मजेदार कहानी छिपी है। यह कहानी माओरी सभ्यता के महान पूर्वज माओरी योद्धा टामेटेआ से जुड़ी है। इस नाम का अर्थ है- “उस चोटी पर जहां टामेटेआ, बड़े घुटनों वाला आदमी, पहाड़ों पर चढ़ने वाला, धरती को निगलने वाला, जो घूमता रहा, जहां उसने अपनी प्रेमिका के लिए अपनी बांसुरी बजाई।” बता दें कि अनोखे नाम की वजह से इस हिल स्टेशन ने ऐतिहासिक पहचान दिलाई है। यहां पर दूर-दूर से लोग घूमने आते हैं और खासकर भारतीयों को भी यह जगह बहुत पसंद है।

    वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है टॉम्टा हिल

    करीब 305 मीटर ऊंची यह पहाड़ी चारों ओर फैले हरे-भरे खेतों से घिरी हुई है। शांत वातावरण और खूबसूरत माहौल इसे और खास बना देती है। इतना ही नहीं, अपने अनोखे और सबसे लंबे नाम की वजह से यह जगह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है।

    भारतीयों के बीच फेमस है यह हिल

    दिलचस्प बात यह है कि भारतीय पर्यटकों के बीच भी यह हिल स्टेशन काफी फेमस है। यहां वेजिटेरियन खाने की अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, जो इंडियन्स को खास तौर पर अट्रैक्ट करती हैं। अनोखा नाम, सांस्कृतिक कहानी और शांत माहौल-इन सभी वजहों से यह हिल स्टेशन दुनिया के सबसे दिलचस्प पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। ऐसे में आप भी एक बार जरूर टॉम्टा हिल घूमने का प्लान बना सकते हैं।

