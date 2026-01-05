क्या भिंडी के नाम पर पड़ा है मुंबई के Bhendi Bazaar का नाम? शेफ रणवीर बरार ने बताई इसके पीछे की कहानी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एक ऐसी जगह जहां पुरानी इमारतें इतनी सटकर खड़ी हैं मानो एक-दूसरे को गिरने से रोक रही हों, जहां स्कूटर आपकी कोहनी से छूकर निकल जाते हैं और दुकानदारों की आवाजें हवा में गूंजती रहती हैं। जी हां, यह है मुंबई का मशहूर 'भेंडी बाजार'- शोर से भरा, बेतरतीब, लेकिन पूरी तरह जिंदादिल।

पर ठहरिए, यहां एक पहेली है। नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम 'भिंडी' पर रखा गया होगा? यही तो असली धोखा है। मजे की बात यह है कि इस नाम का उस हरी सब्जी से रत्ती भर भी लेना-देना नहीं है। आइए जानते हैं।

दिलचस्प है भेंडी बाजार की कहानी View this post on Instagram A post shared by Ranveer Brar (@ranveer.brar) मशहूर शेफ रणवीर बरार ने हाल ही में अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो में इस राज से पर्दा उठाया। भिंडी की सब्जी बनाते हुए उन्होंने एक ऐसी ऐतिहासिक बात बताई जो शायद ही हममें से किसी को पता थी। शेफ बरार के अनुसार, यह नाम ब्रिटिश काल से जुड़ा है। यह इलाका क्रॉफर्ड मार्केट के ठीक पीछे स्थित था। अंग्रेज अपनी सीधी-सादी भाषा में इसे बिहाइंड द बाजार (Behind the Bazaar) कहते थे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए इसे रोज बोलना और उच्चारण करना अलग था। समय के साथ, भारतीय लहजे में ढलकर "बिहाइंड द बाजार" धीरे-धीरे छोटा और बदलकर "भेंडी बाजार" बन गया।

(Image Source: Flickr) बर्तनों से भी जुड़ी है थ्योरी सिर्फ 'बिहाइंड द बाजार' ही इकलौती कहानी नहीं है। कुछ लोग इसे लेकर एक अलग नजरिया रखते हैं। उनका मानना है कि यह नाम मराठी शब्द "भांडी" से आया हो सकता है, जिसका अर्थ 'बर्तन' होता है।

इतिहास के मुताबिक, इस इलाके में कभी कुम्हारों की बस्ती हुआ करती थी जो यहां बर्तन बनाते और बेचते थे। यह मुमकिन है कि जिसे लोग पहले 'भांडी बाजार' कहते थे, वह वक्त के साथ बदल कर 'भेंडी बाजार' हो गया। चाहे थ्योरी कोई भी हो, यह तो तय है कि सब्जियों का इससे कोई संबंध नहीं है।

(Image Source: Flickr) मजदूरों की बस्ती से व्यापार का केंद्र पुराने समय में, ब्रिटिश शासन के दौरान भेंडी बाजार मुख्य रूप से उन मजदूरों का रिहायशी इलाका था जो बॉम्बे की व्यापारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे। जैसे-जैसे शहर बढ़ा, यह इलाका और भी घना और व्यस्त होता गया।

इसकी तुलना अक्सर पुरानी दिल्ली से की जाती है, लेकिन इसमें मुंबई की अपनी अलग ऊर्जा है। आज भी यहां दाऊदी बोहरा समुदाय की बड़ी आबादी रहती है, जो अपने पक्के व्यापारिक रिश्तों और इस पड़ोस से गहरे जुड़ाव के लिए जानी जाती है।