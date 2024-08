IRCTC लेकर आया है नार्थ ईस्ट एक्सप्लोर करने का प्लान, ग्रूप के साथ बजट में कर सकते हैं यहां की सैर

2. रुकने के लिए होटल की सुविधा मिलेगी।

3. टूर पैकेज में ब्रेकफास्ट शामिल है।

4. आपको ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) की भी सुविधा मिलेगी।

1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 73,295 रुपये चुकाने होंगे।

2. वहीं दो लोगों को 42,215 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

3. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ (5-11 साल) 19,030 और बिना बेड के 14,755 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप नार्थ ईस्ट के मनमोहक दृश्यों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

From the sacred Kamakhya to the misty Cherrapunji – North East India’s wonders await. Book your #IRCTCTour today!

Click on https://t.co/F5pT5l5iXn to learn more.#FreedomToExplore #IRCTCForYou #ThinkTravelThinkIRCTC #Assam #Meghalaya #VisitNorthEast #TourPackage #VisitIndia… pic.twitter.com/lsulGAW0iM— IRCTC (@IRCTCofficial) August 7, 2024