मात्र 34,310 रुपए में कर सकते हैं खूबसूरत अरुणाचल प्रदेश की सैर IRCTC के साथ

2. रुकने के लिए होटल की सुविधा मिलेगी।

3. इस टूर पैकेज में ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी।

4. आपको ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) की भी सुविधा मिलेगी।

1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 48,280 रुपए चुकाने होंगे।

2. वहीं दो लोगों को 36,740 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

3. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 34,310 रुपए का शुल्क देना होगा।

4. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ (5-11 साल) 29,060 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश के मनमोहक दृश्यों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

This week, embark on a journey to the Northeastern state of Arunachal Pradesh and immerse yourself in the serenity of the mountains. Explore breathtaking sights, local culture and history on your trip to the hills.

Destinations Covered: Guwahati, Tezpur/Kaziranga, Dirang, Tawang