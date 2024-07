IRCTC Kashmir Tour Package: सितंबर में प्लान कर लें कश्मीर का ट्रिप मात्र 42,270 रुपए में

1. आने-जाने के लिए फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास की टिकट मिलेगी।

2. रुकने के लिए होटल की सुविधा मिलेगी।

3. इस टूर पैकेज में ब्रेकफास्ट और डिनर की भी सुविधा मिलेगी।

1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 48,460 रुपए चुकाने होंगे।

2. वहीं दो लोगों को 43,655 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

3. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 42,270 रुपए का शुल्क देना होगा।

4. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ (5-11 साल) 33,670 और बिना बेड के 30,925 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप कश्मीर के मनमोहक दृश्यों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

#Kashmir Calling!

Let your inner #adventurer roam free as you soak in the awe-inspiring beauty of #Kashmir with #IRCTC Tourism's #Enchanting Kashmir package.

Relax with a #Shikara cruise on #DalLake, glide on a #gondola in Gulmarg, and uncover the wonders of Kashmir - all… pic.twitter.com/O8ixSCzCkd— IRCTC (@IRCTCofficial) July 29, 2024