सिक्किम, दार्जिलिंग की हसीन वादियों को करीब से निहारना है, तो नवंबर में बना लें IRCTC के साथ प्लान

1. आने-जाने के लिए फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास की टिकट मिलेगी।

2. रुकने के लिए होटल की सुविधा मिलेगी।

3. इस टूर पैकेज में ब्रेकफास्ट, डिनर की सुविधा मिलेगी।

4. इस ट्रैवल पैकेज में ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) की भी सुविधा मिलेगी।

1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 67,500 रुपए चुकाने होंगे।

2. वहीं दो लोगों को 55,000 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

3. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 53,900 रुपए का शुल्क देना होगा।

4. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ (5-11 साल) 51,800 और बिना बेड के 48,500 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप दार्जिलिंग और गंगटोक के मनमोहक दृश्यों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

#IRCTCTourism's #Gangtok & #Darjeeling tour package offers a perfect blend of serene landscapes, cultural experiences... From the lush green hills and tea gardens of Darjeeling to the vibrant streets and monasteries of Gangtok, this tour package is sure to provide a memorable and… pic.twitter.com/etDGQcXF4a— IRCTC (@IRCTCofficial) July 22, 2024