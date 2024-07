बहुत ही कम पैसों में कर सकते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन, IRCTC लेकर आया शानदार मौका

3. इस टूर पैकेज में ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी।

1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 31,350 रुपए चुकाने होंगे।

2. वहीं दो लोगों को 18,650 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

3. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 15,550 रुपए का शुल्क देना होगा।

4. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ (5-11 साल) 8550 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप वैष्णव देवी दर्शन करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Take the #divine blessings of Mata #VaishnoDevi in #Katra, soak in the serene landscapes of #Patnitop, and #explore the #cultural richness of #Jammu.

Join us for 7 Nights/8 Days of #devotion and discovery.

Book your #pilgrimage experience today on https://t.co/WGNJoYlZGR… pic.twitter.com/LRMUR8jsrV— IRCTC (@IRCTCofficial) July 17, 2024