IRCTC लेकर आया हिमाचल की दो बेहतरीन जगहों को एक्सप्लोर करने का मौका, बजट में कर सकते हैं यहां की सैर

3. इस टूर पैकेज में ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी।

1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 56,850 रुपए चुकाने होंगे।

2. वहीं दो लोगों को 33,150 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

3. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 26,350 रुपए का शुल्क देना होगा।

4. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ (5-11 साल) 12,850 और बिना बेड के 5,600 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप हिमाचल के मनमोहक दृश्यों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

