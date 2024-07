नवंबर में IRCTC के साथ बना लें साउथ इंडिया घूमने का प्लान, बजट में निपटा सकते हैं 6 दिनों की ट्रिप

2. खाने की सुविधा मिलेगी।

3. आपको ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) की भी सुविधा मिलेगी।

1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 53,500 रुपए चुकाने होंगे।

2. वहीं दो लोगों को 40,800 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

3. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 39,100 रुपए का शुल्क देना होगा।

4. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ (5-11 साल) 32,300 और बिना बेड के 29,000 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप मदुरै, रामेश्वरम, कोवलम और कन्याकुमारी दर्शन करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Prepare for a journey filled with history and culture. Explore the wondrous sights of South India with IRCTC Tourism.

Destinations Covered – Madurai – Rameswaram – Kanniyakumari – Thiruvananthapuram - Kovalam

Package Price - ₹ 39,100/- onwards per person*

For a memorable… pic.twitter.com/te45xcLrLW— IRCTC (@IRCTCofficial) July 12, 2024