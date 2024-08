लॉन्ग वीकेंड के लिए IRCTC लेकर आया नैनीताल ट्रिप, मात्र 11,675 रुपए में घूम सकते हैं ये खूबसूरत जगह

2. रुकने के लिए नॉन एसी होटल की सुविधा मिलेगी।

3. इस टूर पैकेज में ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी।

4. आसपास की जगहों को घूमने के लिए कैब वगैरह की भी सुविधा मिलेगी।

1. अगर आप इस ट्रिप पर अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 27,065 रुपए चुकाने होंगे।

2. वहीं दो लोगों को 14,875 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

3. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 11,675 रुपए का शुल्क देना होगा।

4. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ (5-11 साल) 7635 और बिना बेड के 7015 रुपए देने होंगे।

ये भी पढ़ेंः- Monsoon में घूमने के साथ एडवेंचर भी करना है ट्राई, तो मध्य प्रदेश है इसके लिए बेहतरीन जगह

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप नैनीताल मनमोहक दृश्यों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Spend 5 unforgettable days in Nainital with IRCTC’s all-inclusive tour, where every moment is crafted to captivate your soul. From the serene lakes to the majestic hills, immerse yourself in the tranquil beauty of Nainital, Mukteshwar, and Bhimtal.

Click on… pic.twitter.com/4OS8d21kP6— IRCTC (@IRCTCofficial) August 6, 2024