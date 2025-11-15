Destination Wedding के लिए इंडिया की ये 5 जगहें हैं सबसे बेस्ट, यहां देखें अपनी ड्रीम लोकेशन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर किसी की चाहत होती है कि उसकी शादी सिर्फ एक रस्म न होकर एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बने, जिसे जिंदगीभर याद किया जा सके। डेस्टिनेशन वेडिंग आजकल सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक ऐसा मौका बन चुका है जहां परिवार और दोस्त एक खूबसूरत जगह पर जुटते हैं, जश्न मनाते हैं और खास पलों को खास लोकेशन्स पर सेलिब्रेट करते हैं।

भारत विविधता से भरा देश है और यहां हर कोने में कुछ खास है,चाहे वो रॉयलिटी हो, नेचर हो या कल्चर। अगर आप भी अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो भारत की कुछ जगहें इसे स्वप्न जैसी बना सकती हैं। तो आइए जानते है इनके बारे में-

उदयपुर, राजस्थान

‘लेक सिटी’ के नाम से मशहूर उदयपुर रॉयल वेडिंग के लिए परफेक्ट जगह है। यहां के महल, झीलें और सांस्कृतिक माहौल एक राजसी माहौल बनाते हैं। लीला पैलेस और सिटी पैलेस जैसे वेन्यू इसे शानदार बनाते हैं।

गोवा

बीच वेडिंग का ख्वाब हो तो गोवा सबसे बेहतरीन है। यहां के बीच, रिजॉर्ट्स और पार्टी कल्चर इसे यंग कपल्स के लिए फेवरेट बनाते हैं। समंदर की लहरों और सूर्यास्त के साथ वाओ फोटोज मिलते हैं।

जयपुर, राजस्थान

अगर आपको शाही अंदाज में शादी करनी है तो जयपुर बेस्ट है। आमेर फोर्ट, समोदे पैलेस जैसे स्पॉट एक ग्रैंड रॉयल वेडिंग का सपना पूरा कर सकते हैं।

केरल

‘गॉड्स ओन कंट्री’ के नाम से मशहूर केरल, बैकवॉटर्स और हरियाली के बीच वेडिंग के लिए बेहद रोमांटिक माहौल देता है। हाउसबोट वेडिंग और एथनिक डेकोर इसे यूनिक बनाते हैं।

मसूरी या शिमला

पहाड़ों के बीच वेडिंग का अपना अलग ही चार्म है। ठंडी हवाएं, देवदार के जंगल और बर्फीले पहाड़, सब कुछ एक परियों जैसी शादी का एहसास दिलाते हैं।

अंडमान-निकोबार आइलैंड्स

समंदर के बीच, नीला आसमान और शांत वातावरण, ये सब मिलकर इसे एक परफेक्ट प्राइवेट डेस्टिनेशन बनाते हैं। स्कूबा डाइविंग या सनसेट फेरे जैसे इनोवेटिव अनुभव भी यहां मिलते हैं।

आगरा

ताजमहल की छांव में शादी करना प्रेम का प्रतीक बन जाता है। यह जगह ऐतिहासिक और रोमांटिक दोनों है। ताज व्यू वेन्यूज इसे और खास बना देते हैं।

इन लोकेशन्स में शादी करना न सिर्फ यादगार बनता है, बल्कि आपकी लव स्टोरी को एक खूबसूरत शुरुआत भी देता है।