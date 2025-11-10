ट्रैवलर्स ने चुने 2025 के टॉप 10 देश, न्यू ईयर पर घूमने के लिए हैं ये परफेक्ट डेस्टिनेशन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी नए साल में विदेश घूमने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार लिस्ट तैयार हो चुकी है। Condé Nast Traveller Readers' Choice Awards 2025 के नतीजे आ चुके हैं और इसमें दुनिया के उन 10 देशों के नाम शामिल हैं जिन्हें ट्रैवलर्स ने सबसे बेहतरीन बताया है।

इस बार ट्रैवलर्स ने सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि ऑथेंटिक एक्सपीरियंस को ज्यादा तवज्जो दी है। लोग अब लोकल कल्चर में घुलने-मिलने, पारंपरिक खाने का स्वाद लेने और छोटे होटलों में ठहरने को तरजीह दे रहे हैं, जो उनके सफर के अनुभव को काफी अलग और खास बनाते हैं। आइए जानते हैं इस साल के टॉप 10 बेस्ट ट्रैवल देशों के बारे में।

जापान (Picture Courtesy: Instagram) लगातार तीसरे साल जापान फिर से ट्रैवल के लिहाज से दुनिया का सबसे बेहतरीन देश चुना गया है। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती, खान-पान, अनुशासन और मेहमाननवाजी इसे खास बनाते हैं। ग्रीस (Picture Courtesy: Instagram) 2024 में दसवें स्थान पर रहने वाला ग्रीस इस बार दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसके खूबसूरत द्वीप, बीच रिजॉर्ट्स और ऐथेंस की ऐतिहासिक गलियां ट्रैवलर्स का दिल रही हैं। ग्रीस की नीली और सफेद इमारतें भी इसे ट्रैवलर्स के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बनाते हैं।

पुर्तगाल (Picture Courtesy: Instagram) लिस्ट में अगला नाम है पुर्तगाल का, जो अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अल्गार्वे के खूबसूरत बीच, पहाड़ और मेडेरा व अजोरेस जैसे हरे-भरे द्वीप यहां के आकर्षण हैं। साथ ही, यहां का फाडो म्यूजिक और प्राचीन किले इसे और खास बनाते हैं।

इटली (Picture Courtesy: Instagram) कला, इतिहास और स्वादिष्ट खाने से भरा इटली दुनिया का चौथा सबसे शानदार देश है। रोम का कोलोसियम, फ्लोरेंस की रेनैसांस कला और वेनिस की नहरें जन्नत से कम नहीं हैं। स्पेन (Picture Courtesy: Instagram) स्पेन अपने रंग-बिरंगे कल्चर और अनोखे लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। अब ट्रैवलर्स सिर्फ बार्सिलोना या मैड्रिड जैसी मशहूर जगहें ही नहीं, बल्कि बास्क रीजन और ग्रेनाडा जैसे शहरों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो उनके एक्सपीरिएंस को और भी खास बना रहा है।