ट्रैवलर्स ने चुने 2025 के टॉप 10 देश, न्यू ईयर पर घूमने के लिए हैं ये परफेक्ट डेस्टिनेशन
अब लोग ट्रैवल करते वक्त लग्जरी की जगह वहां की स्थानीय संस्कृति और ऑथेंटिसिटी को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस बात का पता इस साल Condé Nast Traveller Readers' Choice Awards 2025 की लिस्ट से चलता है। इस लिस्ट ट्रैवल के लिहाज से दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन देशों के नाम शामिल किए गए हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी नए साल में विदेश घूमने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार लिस्ट तैयार हो चुकी है। Condé Nast Traveller Readers' Choice Awards 2025 के नतीजे आ चुके हैं और इसमें दुनिया के उन 10 देशों के नाम शामिल हैं जिन्हें ट्रैवलर्स ने सबसे बेहतरीन बताया है।
इस बार ट्रैवलर्स ने सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि ऑथेंटिक एक्सपीरियंस को ज्यादा तवज्जो दी है। लोग अब लोकल कल्चर में घुलने-मिलने, पारंपरिक खाने का स्वाद लेने और छोटे होटलों में ठहरने को तरजीह दे रहे हैं, जो उनके सफर के अनुभव को काफी अलग और खास बनाते हैं। आइए जानते हैं इस साल के टॉप 10 बेस्ट ट्रैवल देशों के बारे में।
जापान
(Picture Courtesy: Instagram)
लगातार तीसरे साल जापान फिर से ट्रैवल के लिहाज से दुनिया का सबसे बेहतरीन देश चुना गया है। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती, खान-पान, अनुशासन और मेहमाननवाजी इसे खास बनाते हैं।
ग्रीस
(Picture Courtesy: Instagram)
2024 में दसवें स्थान पर रहने वाला ग्रीस इस बार दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसके खूबसूरत द्वीप, बीच रिजॉर्ट्स और ऐथेंस की ऐतिहासिक गलियां ट्रैवलर्स का दिल रही हैं। ग्रीस की नीली और सफेद इमारतें भी इसे ट्रैवलर्स के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बनाते हैं।
पुर्तगाल
(Picture Courtesy: Instagram)
लिस्ट में अगला नाम है पुर्तगाल का, जो अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अल्गार्वे के खूबसूरत बीच, पहाड़ और मेडेरा व अजोरेस जैसे हरे-भरे द्वीप यहां के आकर्षण हैं। साथ ही, यहां का फाडो म्यूजिक और प्राचीन किले इसे और खास बनाते हैं।
इटली
(Picture Courtesy: Instagram)
कला, इतिहास और स्वादिष्ट खाने से भरा इटली दुनिया का चौथा सबसे शानदार देश है। रोम का कोलोसियम, फ्लोरेंस की रेनैसांस कला और वेनिस की नहरें जन्नत से कम नहीं हैं।
स्पेन
(Picture Courtesy: Instagram)
स्पेन अपने रंग-बिरंगे कल्चर और अनोखे लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। अब ट्रैवलर्स सिर्फ बार्सिलोना या मैड्रिड जैसी मशहूर जगहें ही नहीं, बल्कि बास्क रीजन और ग्रेनाडा जैसे शहरों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो उनके एक्सपीरिएंस को और भी खास बना रहा है।
तुर्की
(Picture Courtesy: Instagram)
तुर्की अपनी गर्मजोशी, खूबसूरत मस्जिदों और एजियन बीचेज के लिए मशहूर है। यहां का नेशनल सस्टेनेबल टूरिज्म प्रोग्राम ईको-फ्रेंडी टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। इस्तांबुल की गलियां इतिहास और आधुनिकता का परफेक्ट मिश्रण हैं, जो यात्रियों को खूब आकर्षित करता है।
आयरलैंड
(Picture Courtesy: Instagram)
हरी-भरी वादियां, स्टोरी टेलिंग की परंपरा, और पब कल्चर ये सब मिलकर आयरलैंड को ट्रैवलर्स के लिए हमेशा आकर्षक बनाए रखते हैं। यहां के लोग जितने दिलचस्प हैं, उतनी ही खूबसूरत है यहां की प्रकृति।
क्रोएशिया
(Picture Courtesy: Instagram)
क्रोएशिया अपनी खूबसूरत डल्मेशियन कोस्ट, हजारों द्वीपों और नेशनल पार्क्स के लिए जानी जाती है। इसके प्राचीन रोमन खंडहर और मिडिएवल टाउन इतिहास में रुचि रखने वालों को खूब भाते हैं।
फ्रांस
(Picture Courtesy: Instagram)
फ्रांस सिर्फ पेरिस नहीं है। यहां के वाइनयार्ड्स, माउंटेन विलेज, फ्रेंच रिवेरा के बीच और स्वादिष्ट खाना हर यात्री को खास अनुभव देते हैं। यह देश कला, इतिहास और रोमांस का परफेक्ट मिश्रण है।
कनाडा
(Picture Courtesy: Instagram)
इस साल की टॉप लिस्ट में एकमात्र नॉर्थ अमेरिकन देश कनाडा भी शामिल है। इसकी झीलें, जंगल और बर्फ से ढके पहाड़ हर तरह के यात्रियों के लिए इसे परफेक्ट बनाते हैं।
