रिवेंज क्विटिंग: तुनक में नौकरी छोड़ने का ट्रेंड और इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बदलते समय के साथ हमारा रहन-सहन और वर्क कल्चर भी पूरी तरह से बदलने लगा है। आए दिन सोशल मीडिया पर अक्सर कॉर्पोरेट दुनिया से जुड़े किस्से सामने आते रहते हैं। हम सभी ने अक्सर कॉर्पोरेट जॉब में बॉस को लेकर काफी सुना होगा, लेकिन इन दिनों एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां लोग 'रिवेंज क्विटिंग' को काफी तव्वजो देने लगे हैं।

ऑफिस में कामकाज को लेकर अक्सर बॉस की डांट या फटकार सुनने को मिलती रहती है, लेकिन सालों से लोग बस इसे काम का हिस्सा मानकर और कुछ सीखने की चाह में इग्नोर करते आए हैं। हालांकि, अब लोगों ने गुस्से या अपमान के जवाब में अचानक जॉब छोड़ने का फैसले लेना शुरू कर दिया है। इसी चलन को कॉर्पोरेट की भाषा में 'रिवेंज क्विटिंग' कहा जा रहा है। आज हमारा आर्टिकल में इसी के ऊपर है। आज हम जानेंगे यह क्या है और कैसे यह आपके करियर पर असर डालती है?

'रिवेंज क्विटिंग' क्या है? जैसाकि नाम से पता चल रहा है कि गुस्से या अपमान के जवाब के नौकरी छोड़ने के एक्शन को 'रिवेंज क्विटिंग' का नाम दिया गया है। तीखे तेवर वाली मेल या अचानक रिजाइन देकर अपना गुस्सा जाहिर करने को ही 'रिवेंज क्विटिंग' कहा जाता है। यह ट्रेंड खासतौर पर युवाओं में देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे प्रमुख कारण सोशल मीडिया है। आमतौर पर ऐसा नाराजगी के चलते होता है।

साल 2018 में यूरोप और अमेरिका में यह ट्रेंड काफी ज्यादा देखने को मिला था। सोशल मीडिया पर यहां के गुस्से भरे ईमेल तेजी से वायरल होने लगे और देखते ही देखते यह एक ट्रेंड बन गया है। खासकर कोरोना काल के बाद यह तेजी से बढ़ने लगा। वर्कलोड और मानसिक तनाव के चलते अमेरिका में साल 2021-22 में लाखों लोगों ने अचानक नौकरी छोड़ दी।

क्यों बढ़ रहा इसका ट्रेंड? आमतौर पर बॉस के बिहेवियर और ऑफिस से माहौल से तंग आकर लोग ऐसा फैसला ले रहे हैं। इसके अलावा क्लाइंट या कंपनी में हुए अपमान, काम के बढ़ते बोझ और इमोशनल रूप से ड्रेन होना भी इसकी प्रमुख वजहों में से एक है। एक ग्लोबल सर्वे में यह सामने आया कि साल 2023 में लगभग 50% कर्मचारी जॉब छोड़ना चाहते हैं, जबकि 16% युवा ऐसे है, जो अचानक रिजाइन करने का मन बना चुके हैं।

कितनी सही है रिवेंज क्विटिंग? किसी वजह से गुस्से या इमोशनल होकर ऐसा करने से कुछ समय के लिए शांति मिल सकती है और अच्छा भी महसूस हो सकता है। हालांकि, यह आपके करियर के लिए सही नहीं है। इससे आपकी प्रोफेशनल इमेज खराब हो सकती है और ऐसा करना एक बार का हल हो सकता है, लेकिन बार-बार ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है।