ऑफिस अफेयर के मामले में अंग्रेजों से आगे निकले भारतीय, महिलाओं से ज्यादा पुरुषों का चल रहा 'चक्कर'

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों हर कोई अपने दिन का ज्यादातर समय ऑफिस में ही बिता रहा है। ऐसे में ऑफिस अफेयर होना काफी आम बात हो गई है। विदेशो में यह सब काफी आम है, लेकिन अब भारत में भी वर्कप्लेस रोमांस का कल्चर तेजी से बढ़ने लगा है।

हाल ही में एक रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए प्रचलित एप एशले मैडिसन के हाल ही में हुए एक सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर की गई इस स्टडी के अनुसान ऑफिस में रोमांस करने वालों के मामले में भारत काफी आगे हैं। आइए जानते हैं इस स्टडी के बारे में विस्तार से-

11 देशों में हुआ सर्वे YouGov के कॉलेबोरेशन में हुआ यह अध्ययन 11 देशों में किया गया था। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, भारत, इटली, मेक्सिको, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूके और अमेरिका के कुल 13,581 लोगों को शामिल किया गया था। ऑफिस में अफेयर करने वाले देशों की इस लिस्ट में मेक्सिको नंबर बन पर है।

वहीं, अपने देश भारत में इस लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है। जी हां, अगर आप यह सुनकर हैरान रह गए हैं, तो आपको बता दें कि यह बिल्कुल सही है। वर्कप्लेस पर रोमांस करना अब भारत में भी आम हो चुका है। इस मामले में अब अपना देश दूसरे स्थान पर है। अध्ययन से पता चलता है कि सामान्य आबादी में दस में से चार भारतीय या तो किसी कलीग के साथ डेटिंग कर चुके हैं या वर्तमान में डेटिंग कर रहे हैं।

नंबर वन बना मेक्सिको इस लिस्ट में नंबर वन पर रहे मेक्सिको में 43 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे किसी सहकर्मी के साथ रोमांटिक रूप से जुड़े रहे हैं, जबकि 40 प्रतिशत भारतीयों ने भी यही जवाब दिया। यह आंकड़े अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों की तुलना में काफी ज्यादा है, जहां यह आंकड़ा 30 प्रतिशत है।

दिलचस्प बात यह है कि इस सर्वे में शामिल लोगों में ऑफिस अफेयर करने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या ज्यादा थी। ऑफिस रोमांस के वाले पुरुषों की संख्या 51 प्रतिशत थी और महिलाओं की 36 प्रतिशत थी।

पुरुषों में ज्यादा आम है ऑफिस अफेयर सर्वे में शामिल महिलाएं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिलाने को लेकर ज्यादा सतर्क दिखाई दीं। लगभग 29 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि वे काम में दिक्कतों से बचने के लिए ऑफिस अफेयर से परहेज करती हैं। वहीं, सिर्फ 27 प्रतिशत पुरुषों का ऐसा मानना था।