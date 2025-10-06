गेमिंग ऐप पर अक्षय की बेटी से मांगी न्यूड फोटोज... समझें क्यों जरूरी है बच्चों से दोस्ती का रिश्ता?

क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बच्चा जिस ऑनलाइन गेम को मजे से खेल रहा है वह उसके लिए एक बड़े खतरे का दरवाजा भी खोल सकता है? हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना शेयर की जिसने हर माता-पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइए जानते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने साथ हुई एक ऐसी घटना शेयर की, जिसने बच्चों और माता-पिता के बीच के रिश्ते की अहमियत को उजागर करने का काम किया है। अक्षय ने बताया कि उनकी बेटी एक ऑनलाइन गेम खेल रही थी, जिसमें वह किसी अनजान व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी। गेम के दौरान उस शख्स ने उनकी बेटी से पूछा, "आप लड़का हैं या लड़की?" जब उनकी बेटी ने जवाब में 'लड़की' लिखा, तो उसने तुरंत उससे उसकी न्यूड तस्वीरें भेजने को कहा।

अक्षय की बेटी ने तुरंत उस गेम को बंद किया और अपनी मां, ट्विंकल खन्ना को इस बारे में बताया। यह घटना दिखाती है कि कैसे साइबर अपराधी बच्चों को ऑनलाइन निशाना बना रहे हैं। यह एक छोटी शुरुआत हो सकती है जो आगे चलकर एक बड़े अपराध का रूप ले सकती है।

आजकल साइबर क्राइम, यानी इंटरनेट से जुड़े अपराध, सड़क पर होने वाले आम अपराधों से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ये अपराधी सोशल मीडिया, गेमिंग ऐप्स और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे में, यह बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे इन खतरों से परिचित हों। अक्षय कुमार ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अपील की है कि स्कूलों में 'साइबर पीरियड' शुरू किया जाए, जहां सातवीं से दसवीं कक्षा तक के बच्चों को साइबर सुरक्षा के बारे में पढ़ाया जाए।

हर माता-पिता के लिए जरूरी सबक अक्षय की बेटी ने जो किया, वह हर बच्चे के लिए एक सीख है। उसने घबराकर कोई गलत कदम उठाने की बजाय तुरंत अपने माता-पिता को इस बारे में बताया। यह तभी संभव हो पाया, क्योंकि उनके और उनके माता-पिता के बीच एक मजबूत दोस्ती का रिश्ता है (Parent-Child Relationship)।