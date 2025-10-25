Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चुपके से आपकी Love Life को बर्बाद कर रहे हैं ये 5 'टॉक्सिक फ्रेज', आज ही संभालना है जरूरी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 12:13 PM (IST)

    Love Life में छोटी-छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। कभी-कभी हम गुस्से में या अनजाने में कुछ ऐसे वाक्य (Toxic Phrases) बोल देते हैं जो हमारे पार्टनर को अंदर तक चोट पहुंचाते हैं। जी हां, ये 'टॉक्सिक फ्रेज' धीरे-धीरे आपके खूबसूरत रिश्ते को खोखला कर देते हैं। आइए जानते हैं वो 5 जहरीले वाक्य कौन से हैं जिन्हें आपको अपनी लव लाइफ से आज ही बाहर निकालना चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    धीरे-धीरे आपका रिश्ता खत्म कर रहे हैं ये 5 'टॉक्सिक फ्रेज' (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोई भी रिश्ता एक खूबसूरत बगीचे की तरह होता है, जिसे प्यार और भरोसे के पानी से सींचा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ नजर न आने वाले ऐसे 'जहरीले बीज' भी होते हैं, जो चुपके से इस बगीचे को उजाड़ रहे हैं? जी हां, ये बीज और कुछ नहीं, बल्कि वो 5 Toxic Phrases हैं जो हम अक्सर गुस्से में, बहस में या अनजाने में अपने पार्टनर से कह जाते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये शब्द किसी तीखे तीर की तरह सीधे दिल पर लगते हैं और रिश्ते की नींव को धीरे-धीरे कमजोर कर देते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपका प्यार इन 'टॉक्सिक फ्रेज' के कारण दम तोड़ दे, तो इन्हें पहचानिए और अपनी बातचीत से इन्हें आज ही बाहर फेंकिए।

    दूसरों से तुलना करना

    रिश्ते में तुलना सबसे बड़ा जहर है। जी हां, जब आप अपने साथी की तुलना किसी और से, खासकर अपने एक्स पार्टनर से करते हैं, तो उन्हें यह महसूस होता है कि वे आपके लिए काफी नहीं हैं। यह वाक्य उनके आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाता है और उन्हें असुरक्षित महसूस कराता है। याद रखिए, आपने अपने वर्तमान साथी को उनकी खासियत के लिए चुना है, उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए।

    अपनी गलती न मानना

    हर रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते हैं और गलतियां दोनों तरफ से हो सकती हैं। अगर आप हर बार गलती का पूरा दोष अपने साथी पर डालते हैं, तो यह दिखाता है कि आप जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। "हमेशा" या "कभी नहीं" जैसे शब्द रिश्ते में निराशा भर देते हैं और साथी को मजबूर महसूस कराते हैं। अगर कोई समस्या है, तो साथ बैठकर हल निकालिए, न कि सिर्फ दोषारोपण कीजिए।

    इमोशनल ब्लैकमेल करना

    प्यार एक आजादी है, कोई शर्त नहीं। जब आप प्यार को किसी काम या इच्छा को पूरा करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो यह इमोशनल ब्लैकमेल बन जाता है। यह वाक्य पार्टनर को प्रेशर में डालता है और उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि उनका प्यार आपकी शर्तों पर निर्भर है। सच्चा प्यार बिना शर्त और बिना दबाव के होता है।

    बातचीत से बचना

    यह वाक्य सुनने में तो शांत लगता है, लेकिन असल में यह बातचीत खत्म करने का एक टॉक्सिक तरीका है। जब कोई बहस हो रही हो या कोई जरूरी फैसला लेना हो और आप यह कहकर पीछे हट जाते हैं, तो यह दिखाता है कि आप समस्या पर खुलकर बात करने से बच रहे हैं। रिश्ते में बातों को दबाना लंबे समय में बहुत नुकसानदायक होता है। जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को शांति से व्यक्त करें।

    ब्रेकअप की धमकी देना

    किसी भी बहस या लड़ाई के दौरान बार-बार ब्रेकअप की धमकी देना रिश्ते की नींव को कमजोर कर देता है। यह डर और अस्थिरता का माहौल बनाता है। धमकी का इस्तेमाल करके अपनी बात मनवाना प्यार नहीं है। यह वाक्य बताता है कि आप मुश्किल समय में आसानी से हार मान लेंगे। याद रखें, एक हेल्दी रिश्ते में मुश्किलों का सामना साथ मिलकर किया जाता है।

    अगर आप या आपका साथी इनमें से कोई भी 'टॉक्सिक फ्रेज' इस्तेमाल करते हैं, तो घबराइए नहीं। पहला कदम है उन्हें पहचानना। अब, उनकी जगह पर इन वाक्यों का प्रयोग करें, जैसे- "मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता/समझती हूं," या "चलो, इस पर मिलकर बात करते हैं।" याद रहे, बातचीत, सम्मान और समझदारी से आप अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बना सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- जब रिश्ते में आने लगे दूरियां और पार्टनर छिपाने लगे बातें, अपनाएं 5 अचूक तरीके; बढ़ जाएंगी नजदीकियां

    यह भी पढ़ें- अपने फोन को लेकर ज्यादा इनसिक्योर हो रहा है पार्टनर, तो समझ जाएं कि दाल में है कुछ काला