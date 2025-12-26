Language
    पासपोर्ट फोटो में मुस्कुराना क्यों होता है मना? यहां पढ़ें इसके पीछे की असली वजह

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:44 AM (IST)

    पासपोर्ट फोटो में 'No Smile' रूल क्यों है जरूरी? 

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है... आप पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो में कुर्सी पर बैठे हैं, चेहरे पर लाइट्स पड़ रही हैं और तभी फोटोग्राफर आपसे कहता है- "कृपया मुस्कुराएं नहीं।" यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, है ना? आखिर मुस्कुराना तो इंसानी स्वभाव है। मुस्कुराते हुए हम अच्छे और मिलनसार लगते हैं, लेकिन पासपोर्ट फोटो का मकसद आपकी खूबसूरती या स्वभाव दिखाना नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही काम है- यह साबित करना कि आप वही व्यक्ति हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी बॉर्डर पर हों।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जी हां, पासपोर्ट फोटो में मुस्कुराने की मनाही के पीछे कोई पर्सनल चॉइस नहीं, बल्कि गहरा विज्ञान है। 'फोरेंसिक साइंस इंटरनेशनल' में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक, चेहरे के भाव पहचान की सटीकता पर असर डालते हैं। रिसर्च में पाया गया कि मुस्कुराते हुए चेहरे के मुकाबले 'न्यूट्रल' यानी शांत चेहरे की पहचान करना ज्यादा आसान और सटीक होता है, खासकर जब फोटो को सालों बाद मिलाया जाए। जब चेहरे की मसल्स रिलैक्स होती हैं, तो चेहरे को मापना आसान होता है।

     

    बायोमेट्रिक नियम और आपका चेहरा

    पासपोर्ट फोटो में मुस्कान न होने का मुख्य कारण 'बायोमेट्रिक पहचान' है। ये सिस्टम आपके चेहरे को फिक्स्ड पॉइंट्स यानी निश्चित बिंदुओं के आधार पर मापते हैं। जैसे- आपकी आंखों के बीच की दूरी, आपके जबड़े का आकार, और आपकी नाक व मुंह की स्थिति।

    जब आप मुस्कुराते हैं, तो ये माप बदल जाते हैं। आपके गाल ऊपर उठते हैं, आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं और मुंह चौड़ा हो जाता है। एक छोटी-सी मुस्कान भी चेहरे के अनुपात को इतना बदल देती है कि मशीन कन्फ्यूज हो सकती है। बायोमेट्रिक सिस्टम को एक स्थिर चेहरे की जरूरत होती है, न कि हाव-भाव वाले चेहरे की।

    सॉफ्टवेयर को फीलिंग्स नहीं, नंबर दिखते हैं

    फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर को आपकी खुशी या दोस्ती से कोई मतलब नहीं होता। यह सॉफ्टवेयर इंसानी जज्बात नहीं देख सकता, इसे सिर्फ 'नंबर' और 'पैटर्न' दिखाई देते हैं।

    आपका चेहरा मशीन के लिए सिर्फ एक गणितीय पैटर्न है। मुस्कुराने से यह पैटर्न बदल जाता है। कंप्यूटर विजन पर हुई रिसर्च बताती है कि चेहरे के भाव बदलने से मैचिंग की सटीकता कम हो जाती है। हवाई अड्डों पर जहां हजारों लोग रोज स्कैन होते हैं, वहां छोटी-सी गलती भी देरी का कारण बन सकती है। शांत चेहरे से गलतियों और झूठे अलर्ट की संभावना कम होती है।

     

    दुनिया भर में क्यों अपनाया जाता है यह नियम?

    पासपोर्ट में न मुस्कुराने का नियम किसी एक देश का नहीं, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय मानक है। पासपोर्ट को सिर्फ जारी करने वाले देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में काम करना होता है।

    बॉर्डर कंट्रोल ऑफिसर और ऑटोमेटेड सिस्टम्स को सुचारू रूप से काम करने के लिए एकसमान नियमों की जरूरत होती है। अगर मुस्कान की अनुमति दी जाए, तो हर किसी की मुस्कान अलग होगी, जिससे वेरिफिकेशन धीमा हो जाएगा। शांत चेहरे सिस्टम को तेज और भरोसेमंद बनाए रखते हैं।

    पासपोर्ट फोटो में भूलकर भी न मुस्कुराएं

    अगर आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय फोटो में मुस्कुरा देते हैं, तो इसका अंजाम सीधा है- आपकी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपके दांत दिख रहे हैं, आंखें छोटी हो रही हैं, या चेहरे की मांसपेशियां खिंची हुई हैं, तो अधिकारी आपसे नई फोटो मांग सकते हैं। इससे आपके पासपोर्ट बनने में दिनों या हफ्तों की देरी हो सकती है और आपको फोटो के पैसे भी दोबारा खर्च करने पड़ सकते हैं।

    यह समस्या सिर्फ आवेदन तक सीमित नहीं है। अगर आपकी फोटो में मुस्कान है, तो एयरपोर्ट पर लगे 'ई-गेट्स' आपको पहचानने में फेल हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मैन्युअल चेकिंग और सवालों के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ सकता है।

    

    'न्यूट्रल फेस' है जरूरी

    पासपोर्ट कई सालों के लिए बनते हैं। समय के साथ हमारा चेहरा बदलता है- वजन कम या ज्यादा होता है, बाल बदल जाते हैं और त्वचा में बदलाव आता है। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, शांत चेहरे की तुलना में उम्र के साथ ज्यादा बदलता हुआ दिखता है। मुस्कान पर दांतों के काम या मांसपेशियों के टोन का असर पड़ता है। इसलिए, एक न्यूट्रल चेहरा लंबे समय तक आपकी सही पहचान बनाए रखने में मदद करता है।

    यह समझना जरूरी है कि यह नियम तकनीकी है, व्यक्तिगत नहीं। फोटो खिंचवाते समय कुछ सेकंड की गंभीरता आपको भविष्य में घंटों की परेशानी से बचा सकती है। बिना मुस्कान के फोटो भले ही अजीब लगे, लेकिन यह आपकी ट्रिप को आसान बनाने के लिए बेहद जरूरी है।

    Source: Forensic Science International

