Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पासपोर्ट में पता अपडेट करने का क्या है ऑनलाइन तरीका और किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    पता बदलने पर हमें अपने सभी डॉक्यूमेंट में एड्रेस अपडेट जरूर करना चाहिए। इसमें पासपोर्ट भी शामिल है। पासपोर्ट में पता अपडेट न होने पर विदेश यात्रा में ...और पढ़ें

    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हमें किसी न किसी वजह से अपना पता बदलना पड़ता है। ऐसे में लोग अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स में पता अपडेट करवाना टाल देते हैं। यह भले ही बोरिंग और कुछ हद तक परेशान करने वाला काम है लेकिन यह बेहद जरूरी है। ऐसे ही एक सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है, जिसमें पता अपडेट होना जरूरी है। अगर आपके पासपोर्ट में पता अपडेट नहीं है तो विदेश यात्रा के दौरान इमिग्रेशन या वीजा एप्लीकेशन में आपको बिना वजह इंतजार करना पड़ सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में जरूरी है कि आपने पासपोर्ट में हमेशा पता अपडेट रखें। पता अपडेट होने के बाद पासपोर्ट ऑफिस आपको नई बुकलेट जारी करता है। इसमें आपका पासपोर्ट नंबर वही रहता लेकिन पासपोर्ट में नया पता होता है। यहां हम आपको पासपोर्ट में पता अपडेट करने का तरीका बता रहे हैं।

    पासपोर्ट में ऑनलाइन पता कैसे बदलें?

    सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद पासपोर्ट री-इश्यू सर्विस पर क्लिक करना है। यहां आपको 'Change of personal particulars' का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब आपको नए घर का पता पूरी सावधानी से भरना है। इसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट, और पिन कोड जैसी जानकारी देनी होती है।

    एड्रेस प्रूफ करना होगा अपलोड

    पासपोर्ट में पता अपडेट करने के लिए आपको वैलिड एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। इसके लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली, पानी या पानी का बिल, बैंक की पासबुक या स्टेटमेंट, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट जैसे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ध्यान रहे कि इस सपोर्टिंग दस्तावेज में वही पता होना चाहिए तो आप पासपोर्ट के लिए दे रहे हैं। इसके बाद आपको फीस पे करनी है।

    अपॉइंटमेंट और वेरिफिकेशन प्रोसेस

    ऑनलाइन फॉर्म भरने और फीस जमा करने के बाद आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑफिस में अपॉइंटमेंट बुक करें। अपॉइंटमेंट वाले दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटो कॉपी साथ लेकर जाएं। यहां बेसिक जानकारी वेरीफाई की जाती है।

    कभी-कभी नए पते के लिए पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। आमतौर पर यह नए शहर या फिर नए राज्य में शिफ्ट होने पर होता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाने पर आप अपने पासपोर्ट में पता बदलने के प्रोसेस को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं।

    पासपोर्ट में पता अपडेट करने पर किन बातों का ध्यान देना चाहिए?

    पासपोर्ट में पता अपडेट करने से पहले अपने पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रख लें। सबसे पहले आधार में पता अपडेट करें। इससे आपको पासपोर्ट में पता बदलवाने में काफी आसानी होगी। इसके साथ ही पासपोर्ट में पता चेंज करने के लिए जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, उसका फोटो कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखें।

    ऑनलाइन फॉर्म भरते समय स्पेलिंग, पिन कोड को सावधानी से भरें। इसके साथ ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले ध्यान दें कि वह क्लीयर हो और सभी जानकारी पढ़ने योग्य हो। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट को सही फॉर्मेट में अपलोड करें।

    यह भी पढ़ें- e-Passport अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका, 15 से 20 दिनों में हो जाएगा घर पर डिलीवर