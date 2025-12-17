e-Passport अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका, 15 से 20 दिनों में हो जाएगा घर पर डिलीवर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पासपोर्ट सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर और एडवांस बनाने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में e-Passport जारी किया है। इसे अप्लाई करना भी अब काफी ज्यादा आसान हो गया है। अगर आपने 28 मई 2025 या उसके बाद नया पासपोर्ट बनवाया है या पुराने पासपोर्ट का रिन्यूअल कराया है, तो अब आपको e-Passport ही मिलने वाला है। दिखने में ये पासपोर्ट पुराने पासपोर्ट जैसा ही लग सकता है, लेकिन इसके कवर पर अशोक स्तंभ के नीचे एक खास इलेक्ट्रॉनिक चिप मिलेगी। यही चिप e-Passport को ज्यादा सेफ बनाती है।

क्या होता है e-Passport? दरअसल e-Passport रेगुलर पासपोर्ट का डिजिटल और हाई-सिक्योरिटी वर्जन है। इसमें लगी इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर पासपोर्ट धारक की कई अहम जानकारियां सेफ रहती हैं, जैसे इसके अंदर बायोमेट्रिक डेटा, पासपोर्ट होल्डर की फोटो, फिंगरप्रिंट और पर्सनल डिटेल्स होती है।