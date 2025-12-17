e-Passport अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका, 15 से 20 दिनों में हो जाएगा घर पर डिलीवर
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पासपोर्ट सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर और एडवांस बनाने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में e-Passport जारी किया है। इसे अप्लाई करना भी अब काफी ज्यादा आसान हो गया है। अगर आपने 28 मई 2025 या उसके बाद नया पासपोर्ट बनवाया है या पुराने पासपोर्ट का रिन्यूअल कराया है, तो अब आपको e-Passport ही मिलने वाला है। दिखने में ये पासपोर्ट पुराने पासपोर्ट जैसा ही लग सकता है, लेकिन इसके कवर पर अशोक स्तंभ के नीचे एक खास इलेक्ट्रॉनिक चिप मिलेगी। यही चिप e-Passport को ज्यादा सेफ बनाती है।
क्या होता है e-Passport?
दरअसल e-Passport रेगुलर पासपोर्ट का डिजिटल और हाई-सिक्योरिटी वर्जन है। इसमें लगी इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर पासपोर्ट धारक की कई अहम जानकारियां सेफ रहती हैं, जैसे इसके अंदर बायोमेट्रिक डेटा, पासपोर्ट होल्डर की फोटो, फिंगरप्रिंट और पर्सनल डिटेल्स होती है।
इसी चिप इस पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ या नकली पासपोर्ट बनाना लगभग नामुमकिन बना देती है। इसके अलावा e-Passport से इमिग्रेशन चेक भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है।
e-Passport के लिए कैसे करें अप्लाई?
e-Passport के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है और इसके लिए आपको Passport Seva Portal का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
- सबसे पहले Passport Seva की वेबसाइट पर जाएं और खुद को रजिस्टर करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग-इन करें और Apply for Fresh Passport / Re-issue of Passport ऑप्शन सेलेक्ट करें।
- पहली बार पासपोर्ट के लिए Fresh पासपोर्ट और रिन्यूअल के लिए Re-issue ऑप्शन सेलेक्ट करें।
- अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां ध्यान से भरें।
- सबमिट करने से पहले एक बार सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद View Saved/Submitted Applications सेक्शन में जाकर Pay and Schedule Appointment पर क्लिक करें।
- पहले ऑनलाइन फीस पेमेंट जरूरी है, तभी PSK या पोस्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट मिलेगी।
- पेमेंट कम्पलीट होने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी, जिसमें ARN नंबर और अपॉइंटमेंट डिटेल्स मिल जाएगी।
- ये जानकारी SMS के जरिए भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगी।
कितना समय लगता है e-Passport बनने में?
अपॉइंटमेंट वाले दिन अपने सभी ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स के साथ जाएं। पासपोर्ट सेवा केंद्र या रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पहुंचें और फिजिकल वेरिफिकेशन को पूरा करें। कुछ जगहों में पासपोर्ट वैन की सुविधा भी उपलब्ध है, जो घर आकर डॉक्युमेंट वेरिफाई करती है। वहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन का काम होता है। सारा प्रोसेस पूरा होने पर आमतौर पर 15 से 20 दिनों के अंदर e-Passport आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा।
