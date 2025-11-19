Language
    ePassport की सुविधा कहां-कहां? 5 आसान स्टेप्स में कर सकते हैं अप्लाई; हर सवाल का जवाब

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:18 PM (IST)

    All About ePassport: भारत में ई-पासपोर्ट ने जटिल पासपोर्ट प्रक्रिया को आसान बना दिया है। यह आधुनिक पासपोर्ट RFID चिप से लैस है, जिसमें व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी होती है, जिससे सुरक्षा बढ़ती है और धोखाधड़ी कम होती है। ई-पासपोर्ट आम पासपोर्ट से अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर PSK/POPSK में सत्यापन करवा सकते हैं।

    ई-पासपोर्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। फोटो - जेएनएन

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में पासपोस्ट का नाम अहम दस्तावेजों की फेहरिस्त में शुमार है। खासकर विदेश यात्रा करने के लिए पासपोर्ट होना बेहद अनिवार्य है। हालांकि, भारत में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया काफी जटिल हुआ करती थी। पासपोर्ट सेवा केंद्र के चक्कर लगाने से लेकर लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करने के बाद कहीं जाकर पासपोर्ट बन पाता था। मगर, अब ई-पासपोर्ट (ePassport) ने इस प्रक्रिया को आसान कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत में 80 लाख से ज्यादा लोगों का ई-पासपोर्ट बन चुका है। पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम संस्करण 2.0 के तहत अब सिर्फ ई-पासपोर्ट ही बनाए जा रहे हैं। मगर, इसे लेकर अभी भी लोगों के मन में कुछ सवाल हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...

    ई-पासपोर्ट क्या है?

    ई-पासपोर्ट यानी इलेक्ट्रिक पासपोर्ट आधुनिक तकनीकी से लेस है, जिसमें RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन) चिप लगा होता है। इस चिप में पासपोर्ट होल्डर की निजी जानकारी समेत बायोमेट्रिक डिटेल्स भी मौजूद होती हैं। यह चिप ICAO (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन) के मानकों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है, जिसके कारण पोसपोर्ट चोरी और फेक पासपोर्ट की समस्या से भी निपटना भी आसान हो सकता है।

    ई-पासपोर्ट और आम पासपोर्ट में क्या अंतर है?

    फीचर  ई-पासपोर्ट  आम पोसपोर्ट
    चिप  हां  नहीं
    बायोमेट्रिक डेटा हां  नहीं
    आसान इमिग्रेशन हां  नहीं
    सुरक्षा स्तर हाई  बेसिक
    धोखाधड़ी रोकथाम मजबूत सीमित

    ई-पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करें?

    1. विदेश मंत्रालय की पासपोर्ट सेवा वेबसाइट www.passportindia.gov.in/psp पर जाएं।
    2. रजिस्टर/लॉग इन करने के बाद ई-पासपोर्ट का आवेदन फॉर्म भरें।
    3. अब अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) चुन लें।
    4. पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें।
    5. अपॉइंटमेंट में चुने गए स्लॉट पर PSK/POPSK पहुंचकर बायोमेट्रिक डेटा समेत सभी जरूरी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवा लें।

    पासपोर्ट का स्टेटस कैसे चेक करें?

    पासपोर्ट का आवेदन पूरा होने के बाद आप पासपोर्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इससे आपको पता चल सकेगा कि आपका पासपोर्ट कितने समय में आप तक पहुंच जाएगा।

    • Passport Seva Status Tracker पर जाएं।
    • अब अपना फाइल नंबर और जन्म तिथि डालकर सबमिट कर दें।
    • अब आप अपना पासपोर्ट आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

    ई-पासपोर्ट के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं?

    प्रमाण श्रेणी जरूरी दस्तावेज
    पते का प्रमाण (PoA) आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, किराया समझौता, बैंक पासबुक, आदि।
    जन्म तिथि का प्रमाण (PoD) जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र।
    पहचान प्रमाण (PoI) आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि।
    पुराना पासपोर्ट मूल पुराना पासपोर्ट (पुनः पासपोर्ट जारी करने के आवेदन के लिए अनिवार्य)।
    नाबालिगों के लिए पासपोर्ट आवेदन  जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता के पासपोर्ट की कॉपी/सहमति शपथ पत्र।

    किन शहरों में बनता है ई-पासपोर्ट?

    ई-पासपोर्ट की सुविधा देश के कुछ चुनिंदा शहरों में ही उपलब्ध है। इस लिस्ट में 11 शहरों के नाम शामिल हैं।

    • दिल्ली
    • बेंगलुरु
    • मुंबई
    • चंडीगढ़
    • कोच्चि
    • चेन्नई
    • लखनऊ
    • अहमदाबाद
    • हैदराबाद
    • कोलकाता
    • गुवाहाटी 