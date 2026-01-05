Labubu नहीं, अब Mirumi का है क्रेज, जानिए आखिर क्यों इसके पीछे दीवाने हो रहे हैं लोग?
आपने सोशल मीडिया पर कई लोगों के बैग्स पर एक फरी डॉल देखी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका नाम क्या है? इसे मिरुमी (Mirumi) कहते हैं, जिसका लोगों के ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आर्ट टॉयज और बैग एक्सेसरीज की दुनिया में बदलाव बहुत तेजी से आते हैं। साल 2025 पूरी तरह से Labubu (लबूबु) के नाम रहे। पॉप मार्ट के इस शरारती, नुकीले दांतों वाले मॉन्स्टर ने दुनिया भर के फैशन लवर्स और कलेक्टर्स को अपना दीवाना बना दिया था, लेकिन अब मिरुमी (Mirumi) का ट्रेंड है।
(Picture Courtesy: mirumi.tokyo)
लेकिन जैसे-जैसे हम 2026 में कदम रख रहे हैं, एक नया नाम चर्चा का विषय बना हुआ है- Mirumi। जी हां, सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक, लोग अब अपने बैग्स पर लबूबु की जगह इस छोटे से 'फरी' जीव को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या Mirumi सिर्फ एक नया खिलौना है, या यह उससे कहीं ज्यादा है? आइए जानते हैं कि यह लबूबु से कैसे अलग और एडवांस है।
क्या है Mirumi?
Mirumi एक इंटरैक्टिव 'स्मार्ट' फरी क्रिएचर है। दिखने में यह एक बेहद सॉफ्ट और क्यूट गेंद जैसा है, लेकिन इसके पीछे की तकनीक इसे पिछले दशक के किसी भी टॉय से अलग बनाती है। जहां लबूबु अपनी शक्ल और लिमिटेड एडिशन कलर्स के लिए जाना जाता था, वहीं Mirumi अपनी सजीवता के लिए पसंद किया जा रहा है।
(Picture Courtesy: mirumi.tokyo)
Labubu और Mirumi में क्या अंतर है?
इन दोनों के बीच का अंतर केवल दिखावट का नहीं, बल्कि अनुभव का है।
- रिस्पॉन्सिव बिहेवियर- लबूबु एक स्टेटिक यानी स्थिर विनाइल टॉय है। वह जैसा दिखता है, वैसा ही रहता है। वहीं इसके उल्टे, Mirumi रिस्पॉन्ड करता है। इसमें लगे सेंसर इसे माहौल के बारे में जागरूक बनाती है। अगर आप इसे प्यार से सहलाते हैं या इसकी ओर देखते हैं, तो इसकी आंखों के हाव-भाव बदल जाते हैं।
- आई कॉन्टैक्ट- Mirumi की सबसे बड़ी खासियत इसकी आंखें हैं। अगर आप Mirumi को गौर से देखेंगे, तो वह भी अपनी आंखें आपकी ओर घुमाएगा और आपसे 'आई कॉन्टैक्ट' करेगा। यह जुड़ाव का एक ऐसा स्तर है जो पहले कभी किसी बैग एक्सेसरी में नहीं देखा गया। यह आपको महसूस कराता है कि आपके साथ कोई पेट सफर कर रहा है।
- पर्सनल स्पेस और इमोशन्स- Mirumi में 'पर्सनल स्पेस' की एक खास कोडिंग की गई है। अगर कोई इसके बहुत ज्यादा करीब जाता है या इसे अचानक पकड़ने की कोशिश करता है, तो यह हल्का-सा पीछे हटता है या सिकुड़ जाता है। यह व्यवहार इसे किसी पालतू जानवर जैसा बनाता है, जो अजनबियों से कतराता है और अपने मालिक के साथ कम्फर्टेबल रहता है।
क्यों हो रहा है यह बदलाव?
2026 में लोग अब सिर्फ 'दिखने वाली' चीजों से आगे बढ़कर 'महसूस होने वाली' चीजों की ओर जा रहे हैं। लबूबु एक कलेक्टिबल आइटम था, जिसे लोग स्टेटस सिंबल की तरह इस्तेमाल करते थे। Mirumi इस अनुभव को एक कदम आगे ले गया है। यह एक डिजिटल पेट और फैशन स्टेटमेंट का मेल है।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, लोगों को अपने बैग पर लटका हुआ एक ऐसा छोटा सा साथी पसंद आ रहा है जो उनकी मौजूदगी को पहचानता है।
