Labubu नहीं, अब Mirumi का है क्रेज, जानिए आखिर क्यों इसके पीछे दीवाने हो रहे हैं लोग?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आर्ट टॉयज और बैग एक्सेसरीज की दुनिया में बदलाव बहुत तेजी से आते हैं। साल 2025 पूरी तरह से Labubu (लबूबु) के नाम रहे। पॉप मार्ट के इस शरारती, नुकीले दांतों वाले मॉन्स्टर ने दुनिया भर के फैशन लवर्स और कलेक्टर्स को अपना दीवाना बना दिया था, लेकिन अब मिरुमी (Mirumi) का ट्रेंड है।

(Picture Courtesy: mirumi.tokyo) लेकिन जैसे-जैसे हम 2026 में कदम रख रहे हैं, एक नया नाम चर्चा का विषय बना हुआ है- Mirumi। जी हां, सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक, लोग अब अपने बैग्स पर लबूबु की जगह इस छोटे से 'फरी' जीव को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या Mirumi सिर्फ एक नया खिलौना है, या यह उससे कहीं ज्यादा है? आइए जानते हैं कि यह लबूबु से कैसे अलग और एडवांस है।