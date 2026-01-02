बोलने की जरूरत नहीं! आपका पहनावा ही बता देता है आपकी पर्सनैलिटी, लोग चुपके से नोटिस करते हैं 7 बातें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आप किसी पार्टी में गए हों या किसी इवेंट पर या फिर शॉपिंग के लिए। आपको ना जानने वाले लोग भी आपके पहनावे के आधार पर आपके बारे में राय बना लेते हैं। आपके बोलेन से पहले ही आपका पर्सनैलिटी कार्ड बन जाता है। आइए, ड्रेसिंग को लेकर ऐसी ही कुछ मजेदार बातों के बारे में जानते हैं।

कपड़ो की फिटिंग कपड़ों में सबसे पहले लोगों का ध्यान उसकी फिटिंग की तरफ जाता है। अगर आपके कपड़े बहुत टाइट हैं तो वो अनकंफर्टेबल नजर आते हैं और ज्यादा ढीले-ढाले कपड़ों को देखकर लगता है कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।

जूतों की हालत घिसा हुआ लेदर, फटे हुए सोल या गंदे स्नीकर्स देखकर लोगों को लगता है कि आप बेपरवाह हैं और छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। ब्राण्ड काफी कुछ कहता है आपने किस ब्राण्ड के कपड़े या एसेसरीज पहनी है, उससे आपकी स्टाइल के बारे में काफी कुछ पता चलता है। लोगो देखकर ही उन्हें लगने लगता है कि आप डिजाइनर चीजों के कितने शौकीन हैं, वहीं नॉन-ब्राण्डेड चीजें ऐसा प्रभाव नहीं डालतीं।

कपड़ों का रंग कुछ कहता है रंगों का बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है। आपके कपड़ों के हल्के शेड देखकर लोग मान लेते हैं कि आप ऊर्जा से भरे और मिलनसार हैं। वहीं, कपड़ों का गहरा रंग आपके गंभीर व्यक्तित्व की ओर इशारा करता है। कपड़ों का मिला-जुला रंग आपको बेखबर दिखाता है।