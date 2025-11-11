सर्दियां आते ही कमजोर पड़ जाती है आपकी इम्युनिटी, तो 6 तरीकों से सेहत की ढाल बनेगा 'गिलोय'

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों के मौसम में शरीर का तापमान घटने और सूरज की रोशनी कम मिलने के कारण इम्युनिटी कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि लोग इस समय जल्दी बीमार पड़ते हैं। गिलोय का सेवन इस कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। यह शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन के खिलाफ एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करता है।

जी हां, गिलोय पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। ठंड के दिनों में अक्सर भारी या तली-भुनी चीजें खाने से अपच या कब्ज की समस्या हो जाती है। ऐसे में, गिलोय शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स के रिलीज को बढ़ाकर डाइजेशन को बेहतर भी बनाता है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके फायदे और इस्तेमाल के कुछ खास तरीके।

गिलोय क्या है और क्यों है खास? गिलोय का वैज्ञानिक नाम Tinospora cordifolia है। आयुर्वेद में इसे “अमृत” कहा गया है, यानी ऐसा पौधा जो जीवनदायिनी गुणों से भरपूर है। यह एक बेलनुमा जड़ी-बूटी है जो पेड़ों के सहारे ऊपर चढ़ती है। गिलोय के तने, पत्ते और रस – तीनों ही बेहद औषधीय होते हैं।

आयुर्वेद में गिलोय को शरीर को हर तरह के तनाव से बचाने वाला पौधा बताया गया है। यह न केवल मानसिक और शारीरिक थकान को कम करता है, बल्कि शरीर को बदलते मौसम के अनुरूप ढालने में भी मदद करता है।

सर्दियों में क्यों जरूरी है गिलोय? सर्दियों के मौसम में शरीर का मेटाबॉलिज्म और पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। साथ ही सूरज की कम रोशनी के कारण शरीर को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पाता, जिससे इम्युनिटी कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में, गिलोय का सेवन शरीर को भीतर से मजबूत करता है और इन्फेक्शन्स से बचाने में मदद करता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए: गिलोय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं।

सर्दियों में कैसे करें गिलोय का इस्तेमाल? गिलोय को कई तरीकों से अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है: गिलोय का काढ़ा: गिलोय की डंडी के छोटे-छोटे टुकड़े पानी में उबालें, फिर छानकर उसमें थोड़ा शहद या नींबू डालकर पिएं। यह सर्दी-जुकाम से बचाव में बेहद असरदार है।

ताजा गिलोय की डंडी को पीसकर उसका रस निकाल सकते हैं। यह शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत प्रभावी होता है। कैप्सूल के रूप में: बाजार में गिलोय कैप्सूल या टैबलेट भी मिलते हैं, जिन्हें डॉक्टर की सलाह से लिया जा सकता है। सावधानियां भी हैं जरूरी गिलोय एक प्राकृतिक औषधि है, लेकिन फिर भी इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए।