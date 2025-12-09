Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुनियाभर में बढ़ा पॉलीवर्किंग का चलन, समझें क्या है नौकरी करने का यह नया तरीका

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:04 PM (IST)

    पॉलीवर्किंग एक ऐसा ट्रेंड है, जिसमें व्यक्ति आय के एक ही स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय, एक साथ कई नौकरियां करने का विकल्प चुनता है। महंगाई और सैलरी की ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पॉलीवर्किंग: नौकरी करने का नया तरीका, जो दुनियाभर में बढ़ रहा है (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों लोगों का वर्ककल्चर तेजी से बदलने लगा है। ऑफिस के वर्किंग आवर से लेकर ऑफिस के नियम तक, इन दिनों सबकुछ बदल चुका है। कॉपरेट वर्ल्ड में कई तरह के कॉन्सेप्ट्स चलन में आते रहते हैं और इन्हीं में से एक पॉलीवर्किंग है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कॉपरेट वर्ल्ड में इसका चलन तेजी से बढ़ने लगा है, जो "पोर्टफोलियो करियर" या "स्लेशर्स" के चलन के एक नए दौर की शुरुआत करता है। आज इस आर्टिकल में हम इसी ट्रेंड के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे क्या है इसके फायदे और नुकसान- 

    क्या है पॉलीवर्किंग कल्चर?

    पॉलीवर्किंग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह एक ऐसा ट्रेंड है, जिसमें व्यक्ति आय के एक ही स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय, एक साथ कई नौकरियां करने का विकल्प चुनता है। यह एक ऐसी अवधारणा है, जिसे मार्सी अल्बोहर ने अपनी पुस्तक "वन पर्सन, मल्टीपल करियर्स" में प्रस्तुत किया है। 

    वर्तमान में जब महंगाई तेजी से बढ़ रही है और सैलरी बढ़ने का नाम तक नहीं ले रही है, ऐसे में पॉलीवर्किंग एक बढ़िया विकल्प है, जो एक से ज्यादा इनकम सोर्स का जरिया बनता है। दुनियाभर में अब कई लोग 'पॉलीवर्किंग' यानी एक साथ कई जॉब्स के इस चलन को अपना रहे हैं।

    सर्व में सामने आए आंकड़े

    2025 के सर्वे के अनुसार, लगभग 47% अमेरिकी वर्कर्स अब पॉलीवर्किंग करते हैं। इनमें से लगभग 49 प्रतिशत लोग फुल-टाइम नौकरी के साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, वहीं 28% लोग एक साथ कई सारे पार्ट-टाइम काम करते हैं। जबकि 12% एक से ज्यादा फुल-टाइम नौकरी करते हैं।

    क्यों पॉलीवर्किंग चुन रहे लोग?

    इन दिनों लोगों के पॉलीवर्किंग चुनने के पीछे कई सारे कारण छिपे हुए हैं। ज्यादातर लोग इसे इसलिए अपनाते हैं, ताकि वह अपनी मूल जरूरतों को पूरा कर सकें। वहीं, कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम और  कर्ज चुकाने या बचत बढ़ाने के लिए इस चुनते हैं। पॉलीवर्किंग के इस बढ़ते चलन ने वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल प्लेटफॉर्म, फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी को आसान बना दिया है। साथ ही अब लोग इसकी मदद से अपने खाली समय को कमाई में बदलने लगे हैं। 

    क्यों लोकप्रिय है पॉलीवर्किंग?

    पॉलीवर्किंग चुनने के पीछे कई सारे कारण मौजूद हैं। यही वह कारण हैं, जो इसे लोगों के लिए लोकप्रिय भी बना रहे हैं। ये कारण निम्न हो सकते हैं- 

    • पॉलीवर्किंग लोगों को आय के कई सोर्स देता है, जिससे सैलरी बढ़ सकती है और एक नौकरी छूटने या आय का एक स्रोत कम होने पर वित्तीय सुरक्षा मिल सकती है।
    • अलग-अलग तरह के काम करने से व्यक्ति के स्किल्स बेहतर होते हैं, जो करियर में आगे बढ़ने में मदद करता है।
    • पॉलीवर्किंग करने से व्यक्ति को अपने पैशन और रुचि को पूरा करने का मौका मिलता है, जिससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन की भावना आती है। 
    • विभिन्न तरह की नौकरियां करने से व्यक्ति का नेटवर्क बढ़ता है, जिससे करियर में आगे चलकर काफी फायदा मिल सकता है। 

    यह भी पढ़ें- रिवेंज क्विटिंग: तुनक में नौकरी छोड़ने का ट्रेंड और इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स

    यह भी पढ़ें- 'सर, मेरा ब्रेकअप हो गया है...' GenZ एम्प्लॉई की Breakup Leave की ईमेल हुई वायरल; बॉस ने मंजूर भी की