दुनियाभर में बढ़ा पॉलीवर्किंग का चलन, समझें क्या है नौकरी करने का यह नया तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों लोगों का वर्ककल्चर तेजी से बदलने लगा है। ऑफिस के वर्किंग आवर से लेकर ऑफिस के नियम तक, इन दिनों सबकुछ बदल चुका है। कॉपरेट वर्ल्ड में कई तरह के कॉन्सेप्ट्स चलन में आते रहते हैं और इन्हीं में से एक पॉलीवर्किंग है।

कॉपरेट वर्ल्ड में इसका चलन तेजी से बढ़ने लगा है, जो "पोर्टफोलियो करियर" या "स्लेशर्स" के चलन के एक नए दौर की शुरुआत करता है। आज इस आर्टिकल में हम इसी ट्रेंड के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे क्या है इसके फायदे और नुकसान-

क्या है पॉलीवर्किंग कल्चर? पॉलीवर्किंग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह एक ऐसा ट्रेंड है, जिसमें व्यक्ति आय के एक ही स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय, एक साथ कई नौकरियां करने का विकल्प चुनता है। यह एक ऐसी अवधारणा है, जिसे मार्सी अल्बोहर ने अपनी पुस्तक "वन पर्सन, मल्टीपल करियर्स" में प्रस्तुत किया है।

वर्तमान में जब महंगाई तेजी से बढ़ रही है और सैलरी बढ़ने का नाम तक नहीं ले रही है, ऐसे में पॉलीवर्किंग एक बढ़िया विकल्प है, जो एक से ज्यादा इनकम सोर्स का जरिया बनता है। दुनियाभर में अब कई लोग 'पॉलीवर्किंग' यानी एक साथ कई जॉब्स के इस चलन को अपना रहे हैं।

सर्व में सामने आए आंकड़े 2025 के सर्वे के अनुसार, लगभग 47% अमेरिकी वर्कर्स अब पॉलीवर्किंग करते हैं। इनमें से लगभग 49 प्रतिशत लोग फुल-टाइम नौकरी के साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, वहीं 28% लोग एक साथ कई सारे पार्ट-टाइम काम करते हैं। जबकि 12% एक से ज्यादा फुल-टाइम नौकरी करते हैं।

क्यों पॉलीवर्किंग चुन रहे लोग? इन दिनों लोगों के पॉलीवर्किंग चुनने के पीछे कई सारे कारण छिपे हुए हैं। ज्यादातर लोग इसे इसलिए अपनाते हैं, ताकि वह अपनी मूल जरूरतों को पूरा कर सकें। वहीं, कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम और कर्ज चुकाने या बचत बढ़ाने के लिए इस चुनते हैं। पॉलीवर्किंग के इस बढ़ते चलन ने वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल प्लेटफॉर्म, फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी को आसान बना दिया है। साथ ही अब लोग इसकी मदद से अपने खाली समय को कमाई में बदलने लगे हैं।