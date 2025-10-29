Language
    'सर, मेरा ब्रेकअप हो गया है...' GenZ एम्प्लॉई की Breakup Leave की ईमेल हुई वायरल; बॉस ने मंजूर भी की

    By Gaurav SinglaEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:06 PM (IST)

    गुरुग्राम की एक स्टार्टअप कंपनी के कर्मचारी ने ब्रेकअप के बाद छुट्टी के लिए आवेदन किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कर्मचारी ने सीईओ को बताया कि वह काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। सीईओ ने तुरंत छुट्टी मंजूर कर ली, जिसकी लोगों ने सराहना की। इस घटना ने ईमानदारी और संवेदनशीलता के महत्व को उजागर किया।

    ब्रेकअप के बाद ली छुट्टी, सीईओ बोले–लीव अप्रूव्ड।

    गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। गुरुग्राम की एक स्टार्टअप कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी का एक ईमानदार ईमेल इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस ईमेल में कर्मचारी ने अपने सीईओ को छुट्टी के लिए जो कारण बताया, वह सुनकर लोग मुस्कुरा भी रहे हैं और उसकी ईमानदारी की तारीफ भी कर रहे हैं।

    यह मामला गुरुग्राम स्थित डेटिंग प्लेटफार्म नोट डेटिंग का है। कंपनी के सह-संस्थापक और सीईओ जसवीर सिंह ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर एक ईमेल का स्क्रीनशाट साझा किया। ईमेल में उनके एक कर्मचारी ने छुट्टी का कारण लिखा था, हेलो सर, हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैं काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं।

    मुझे थोड़ा समय चाहिए ताकि खुद को संभाल सकूं। आज मैं वर्क फ्राम होम कर रहा हूं, इसलिए मैं 28 तारीख से 8 तारीख तक की छुट्टी लेना चाहता हूं। इस ईमेल को साझा करते हुए जसवीर सिंह ने लिखा कि कल मुझे सबसे ईमानदार छुट्टी का आवेदन मिला। जनरेशन जेड किसी बात को फिल्टर नहीं करती। सीईओ का यह पोस्ट देखते ही इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया।

    कुछ ही घंटों में इसे 8.1 मिलियन से ज्यादा व्यूज, 9,700 से अधिक रीपोस्ट और 1.4 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। लोगों ने इस पोस्ट को साल की सबसे सच्ची और दिल छू लेने वाली लीव एप्लीकेशन बताया। पोस्ट पर दिलचस्प प्रतिक्रियाएं भी आईं। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा है कि कृपया उसे छुट्टी दे दीजिए। उसके मोहल्ले में ऐश्वर्या तो नहीं आती होगी।

    इस पर जसवीर सिंह ने मुस्कराते हुए जवाब दिया कि छुट्टी बिना किसी सवाल के मंजूर। एक अन्य यूजर शुभ ने पूछा कि असल सवाल यह है, क्या आपने छुट्टी मंजूर की। सीईओ ने तुरंत लिखा, छुट्टी मंजर, तुरंत। यह हल्का-फुल्का संवाद इंटरनेट मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस तरह की ईमानदारी अब दफ्तरों में बहुत कम देखने को मिलती है।

    कई लोगों ने सीईओ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने संवेदनशीलता और समझदारी दिखाते हुए कर्मचारी को पूरा सहयोग दिया। आज के दौर में जहां आफिस ईमेल्स अक्सर औपचारिकता से भरे होते हैं, वहीं यह एक साधारण ईमेल याद दिलाता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा लोगों के दिल को छू जाती है।

